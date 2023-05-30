На рабочем месте застали нетрезвую заведующую детского сада

По предварительным данным, в организме заведующей клайпедского детского сада Inkarėlis Римы Саввы 29 мая было 1,75 промилле алкоголя, сообщает atviraklaipeda.lt.

Сообщается, что сама заведующая детского сада, находящегося на ул. Кауно, плохо себя чувствовала, поэтому пришла на работу только чтобы оставить документы, работать она не собиралась, была записана к врачу.

А алкоголь в организме объяснила тем, что пришла на работу после свадьбы, на которой была в выходные.

"Мне с утра было плохо. В субботу и в воскресенье я была на свадьбе, наверное, там простыла, у меня болела голова. На работу я зашла, чтобы оставить документы, никуда из кабинета не выходила", – сказала она.

Представитель отдела просвещения Клайпедского муниципалитета Лайма Прижгинтене подтвердила, что одна из ее подчиненных 29 мая побывала в детском саду Inkarėlis, чтобы зафиксировать факт отстранения директора от должности до окончания расследования.

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