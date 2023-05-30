Председатель правления ЦБ Литвы: не думаю, что мы увидим значительное падение уровня цен в стране

Председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус не удивился снижению показателей инфляции и зафиксированной дефляции по сравнению с апрелем и маем 2023 г. Тем не менее он не считает, что падение уровня цен в стране будет значительным.

"В нашем экономическом прогнозе, который был опубликован в прошлом квартале, мы ясно видели замедление годовых темпов и предсказали, что где-то в середине года мы выйдем на уровень годовой инфляции с однозначным числом. Из этого следует несколько моментов, первый заключается в том, что ежемесячная инфляция также может быть и дефляционным процессом. Второй момент – сама база, если брать годовую инфляцию, уже значительно увеличилась", — заявил Г. Шимкус журналистам во вторник.

"Совсем не удивительно, что, сравнив месяц с предыдущим месяцем, мы можем наблюдать некоторое снижение, потому что уровень цен действительно резко подскакивал и часть предприятий не меняют цены так часто, но меняют немного с авансом. Это тоже возможно, возможны и дефляционные процессы, но увидим ли мы существенное падение уровня цен в Литве – я так не думаю", – сказал он.

По словам Г. Шимкуса, годовые темпы инфляции будут замедляться и возможна некоторая коррекция цен в сторону снижения, но это также зависит и от внешних рынков.

"Все зависит от нескольких моментов — от конкуренции на внутреннем рынке и от того, какие цены на внешних рынках, потому что много ценовых шоков мы получаем оттуда", — подчеркнул председатель правления Центробанка Литвы.

ELTA напоминает, что по данным Государственного агентства данных, предварительная оценка годовой инфляции (в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года), рассчитанная по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP), составляет 10,7 проц.

Предварительное ежемесячное изменение потребительских цен (в мае 2023 года по сравнению с апрелем), рассчитанное по HICP, составило -0,1 проц.

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