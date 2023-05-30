В чернобыльской зоне горит радиоактивный лес: чего ждать Литве

В Украине, недалеко от границы с Беларусью, горит радиоактивный лес в чернобыльской зоне. Сообщается, что пожар начался 22 мая, сейчас огонь уже достиг границы с Беларусью. Путешественник и создатель передач Шарунас Ясюкявичюс сказал, что не стоит сильно беспокоиться, поскольку в этой зоне загрязнение незначительное.

"Уже неделю горит лес в чернобыльской зоне, недалеко от границы с Беларусью, ближайший очаг – в 50 м от границы", – сообщает группа белорусских активистов Belaruskij Hajun в Twitter.

Пожар в радиоактивном лесу начался 22 мая, тогда ближайший очаг был в 450 м от границы. Ближайший населенный пункт от этого места – деревня Александровка (Гомельский район).

Путешественник Ясюкявичюс, который хорошо знает чернобыльскую зону сказал Delfi, что пожар в этом месте тушить сложно из-за оставленных россиянами мин, но Литва практически не подвергается опасности.

По его словам, по карте, представленной Belaruskij Hajun, видно, что пожар зафиксирован в западной части чернобыльской зоны, где уровень радиации невелик, а радиационный след идет через Беларусь.

"В Беларуси уровень загрязнения выше, чем в Украине. Я вижу, что зафиксировано несколько небольших очагов, на месте пожара может быть небольшое повышение радиации, но в километре от этого места этого уже не должно быть. Проблемы возникают тогда, когда загорается старый лес, где древесина впитала большое количество радиации. Когда горит древесина, радионуклиды никуда не исчезают, остаются в пепле, их разносит ветер. Вот тогда и возникает реальная опасность", – сказал Delfi Ясюкявичюс.

Он сказал, что в западной части Чернобыльской зоны есть лишь отдельные зараженные участки, но есть и совершенно чистые места.

"Я там бывал, там радиоактивную зону найти сложно. Идешь километры, находишь участок 10 x 50 м, где радиационный фон повышен, потом опять все чисто", – заметил Ясюкявичюс.

По его словам, вероятность того, что во время этих пожаров радиоактивные частицы попадут в Литву, ничтожно мала - 0,001%.

Ясюкявичюс заметил, что эти пожары могут распространяться. Украинцам тяжело тушить здесь лес из-за заминированных территорий.

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