Эфир Delfi с Михаилом Самусем: атаки дронов на Москву и Киев, сроки выдвижения украинских войск

Впервые с момента полномасштабного российского вторжения Москва и область подверглись массированной атаке дронов. В небе над столицей и окрестностями были замечены, по разным оценкам, от 8 до 32 БПЛА. Большую их часть сбила ПВО.

Тем временем Киев подвергается российским обстрелам и атакам беспилотников уже не первую ночь подряд. За последние сутки было выпущено более 20 БПЛА. Известно об 1 погибшем и нескольких раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения «о сроках движения» украинских войск.

Противостояние дронов в преддверии украинского наступления, возможные направления удара ВСУ, самые горячие участки фронта и другие темы обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

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