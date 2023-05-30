В Меркине из реки вытащили машину с телом мужчины

Пожарные-спасатели в Меркине (Варенский район) вытащили из реки утонувший автомобиль. В машине обнаружено тело мужчины.

По данным пожарных-спасателей, автомобиль находился в 200 м от берега. Накануне место происшествия осмотрела полиция и пожарные-спасатели. Водолазы прикрепили к машине тросы и вытащили ее на берег.

Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене информировала, что 8 января женщина сообщила в полицию об исчезновении недееспособного сожителя (1988 г.р.). Он уехал из дома на автомобиле Honda Civic и пропал. После просмотра записей видеокамер, появились подозрения, что машина находится в Немане. Зимой и весной найти ее было сложно – был лед, сильное течение, мутная вода.

После того как спал уровень воды в реке, с помощью дрона установили местонахождение машины. 30 мая в 11.26 ч. машину вытащили на берег, в салоне было тело человека.

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