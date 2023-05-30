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В Вильнюсе в последний путь проводили Зиту Келмицкайте
27 мая в больнице скончалась музыковед, телеведущая Зита Келмицкайте. Во вторник ее похоронили на Антакальнисском кладбище, на Пригорке художников. Урну с прахом покойной вынесли из костела Св. Иоаннов в 11 ч.
Nori gauti beveik 1000 eurų pensiją, o stengiasi tik dėl pusės tiek (6)
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