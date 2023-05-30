В Вильнюсе в последний путь проводили Зиту Келмицкайте

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27 мая в больнице скончалась музыковед, телеведущая Зита Келмицкайте. Во вторник ее похоронили на Антакальнисском кладбище, на Пригорке художников. Урну с прахом покойной вынесли из костела Св. Иоаннов в 11 ч.