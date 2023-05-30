В Вильнюсе с 1 июня ужесточаются правила движения самокатов закрыто движение на трех улицах

Вильнюсский муниципалитет 30 мая представил изменения в правилах пользования электросамокатами в Вильнюсе. Правила начнут действовать буквально через несколько дней. Цель поправок - повысить безопасность пешеходов и уменьшить хаос на тротуарах из-за оставляемых там электросамокатов.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сказал, что с 1 июня движение самокатов будет запрещено на трех улицах столицы – Вильняус, Савичаус и Пилес. На этих улицах запретят и движение велосипедистов.

Бужинскас указал, что об этом уже договорились и с компаниями, которые предоставляют услугу проката электросамокатов, поэтому на этих улицах этих транспортных средств не будет.

"Будет сделано так, что электросамокаты компаний на этих улицах ездить не смогут", – заметил глава администрации.

Бужинскас сказал, что в центральной части города и на мостах максимальная скорость движения на электросамокатах снижена до 12 км/ч.

Мало того, будут оборудованы стоянки для элкеытросамокатов, только там можно будет оставлять эти транспортные средства.

По словам Бужинскаса, это поможет в борьбе с хаосом на тротуарах. Электросамокаты компаний будут отмечены номерами, это поможет идентифицировать водителя в случае нарушений. Жители смогут зафиксировать номер такого самоката и информировать компанию о нарушениях.

Чтобы установленные правила соблюдали не только те, кто пользуется прокатными самокатами, но и владельцы собственных, муниципалитет проведет информационные кампании, а с 1 июня появятся знаки, информирующие о запрете движения самокатов на конкретных улицах.

Места стоянок оборудуют этим летом, в первую очередь они появятся в центре города, в Старом городе, в части Науяместиса и Шнипишкес.

Бужинскас напомнил, что и в парламенте сейчас рассматривается проект закона о правилах пользования электросамокатами.

"Мы поддерживаем эту инициативу, хочу лишь одно подчеркнуть, один пункт вызывает у нас беспокойство – хотят запретить движение по тротуарам, вытеснить самокаты на дороги. Мы считаем, что любое вытеснение средств микромобильности на дороги, где нет велодорожек, нелогично и небезопасно для пользователей.

Мы предлагаем компромиссный вариант и очень надеемся, что парламент предоставит местным властям функцию регулирования безопасности движения. Иначе, если примут предложенное сейчас решение, городу придется брать в руки кисти и рисовать велодорожки, и так на протяжении 1300 км, это обойдется в 2,5 млн. евро. Мы считаем, что это один из самых глупых способов расхода средств", – сказал Бужинскас.

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