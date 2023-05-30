Президент Литвы: роль Германии в обеспечении региональной безопасности – ключевая

Во вторник состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, находящегося в Литве с визитом. Лидеры Литвы и Германии обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, российскую войну в Украине, вопросы поддержки Украины и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, сообщает Офис президента.

В ходе встречи глава государства отметил ключевую роль Германии как в поддержке Украины, которая сражается за свободу, так и в обеспечении региональной безопасности. Кроме того, по словам президента, долгосрочное обязательство Германии относительно безопасности Литвы имеет особо важное значение для всего восточного фланга НАТО. Президент подчеркнул, что Литва активно инвестирует в развитие военной инфраструктуры с целью создания условий для приема немецкой бригады на своей территории.

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"Литва со своей стороны готова сделать все, чтобы немецкие солдаты чувствовали себя на нашей земле как дома. Союзные силы необходимы для обеспечения безопасности и обороны Литвы. Мы должны усилить восточный фланг Альянса НАТО. Это – передовая линия, которая должна быть исключительно крепкой, включая элементы противовоздушной и противоракетной обороны и большее присутствие союзных сил в регионе", – сказал глава государства.

По словам Офиса президента, президент и лидер Германии также обсудили вопросы поддержки Украины. Глава литовского государства подчеркнул, что военная, политическая, дипломатическая и финансовая поддержка союзников жизненно важна для Украины, сражающейся с агрессором. По словам президента, необходимо поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не будет побеждена.

Глава государства также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию — продолжать эффективную санкционную политику ЕС и потребовать от кремлевского режима ответственности за военные преступления и преступления агрессии. Президент выразил надежду, что после выполнения Украиной всех рекомендаций Еврокомиссии решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято до конца года.

Лидеры двух стран также обсудили двустороннее сотрудничество. Президент подчеркнул, что удовлетворен активными двусторонними политическими, экономическими и культурными отношениями. По словам президента, Литва готова и впредь укреплять сотрудничество в таких областях как автомобильная промышленность, лазеры и оцифровка, говорится в пресс-релизе Офиса президента.

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