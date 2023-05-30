Rinktinės NT: на детальном плане муниципалитет отметил спиленный дуб как подлежащий вырубке

Вильнюсский муниципалитет утвердил детальный план участка на ул. Цейкиню и еще в 2008 году узаконил вырубку дума и еще 11 деревьев. К утвержденному детальному плану прилагается объяснительный акт, в котором сообщается об интенсивности застройки участка. Согласно действующему документу, в 2016 г. застройщик принял решение купить участок на ул. Цейкиню.

Конкретный дуб, о котором идет речь, на бумажном детальном плане закрыт таблицей застройки. Однако в окончательной версии того же детального плана в электронной версии DWG, переданной застройщику, если убрать табличку, ясно видно, что дерево отмечено, как подлежащее вырубке.

Мало того, вырубка этого и еще 11 деревьев была предусмотрена еще в 2008 году. В пояснении к детальному плану сказано, что на этом участке фиксируется дуб, который относится к ценным зеленым насаждениям (Nr. 131), а "[…] другие лиственные деревья и елки, плодовые деревья […] планируется вырубать […]".

Это значит, что Вильнюсский муниципалитет решением горсовета не только тогда утвердил решение о вырубке деревьев, но и на прошлой неделе, информируя общество, знал, что предоставляет неверную информацию, заявляя, что этот дуб нельзя было пилить.

Детальный план и сопровождающий его документ никогда не вызывал у компании сомнений в том, какие требования предъявляет муниципалитет. Напротив, застройщик видел ценность в деревьях, отмеченных на детальном плане как вырубаемые, поэтому много лет работал над проектом ансамбля с деревом в центре, а после множества исследований и мнения арбористов о том, что дерево не перенесет строительство – поэтому его надо пересадить.

Для этого обращались в американскую компанию, которая работает с такими проектами 40 лет, муниципалитет ознакомили с предложениями компании по переносу дуба. Муниципалитету представили и примеры пересаженных деревьев. Застройщик был согласен заплатить за пересадку 0,5 млн. евро. Но муниципалитет отклонил предложение.

Муниципалитету были представлены и другие предложения по сохранению дуба, включая компенсацию другой зеленью на участке. Предлагалось заменить дуб другим деревом, которое хорошо себя чувствует в закрытом пространстве и будет в центре архитектурного ансамбля. И эти предложения не услышали.

Усилия по сохранению дуба прилагались в течение долгого времени, но муниципалитет все предложения отклонил, настаивая на позиции, которая противоречила его же официальным юридическим документам. Сейчас в коммуникации он прикрывается составленной позже задачей к проектированию, которая противоречит детальному плану, а значит незаконна.

На основе действующего порядка для того чтобы начать ремонт сети дождевой канализации застройщик имел право на устранение дерева, которое разрешалось убрать по детальному плану. Эти действия не требовали отдельного разрешения, но муниципалитет о вырубке дерева был информирован.

Вековой дуб на ул. Цейкиню, отмеченный на плане как Nr. 131 будет охраняться, как того требует детальный план.

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