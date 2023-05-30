Жителей Шешкине пугают наркоманы, предложение муниципалитета еще больше рассердило людей

В вильнюсском микрорайоне Шешкине серьезной проблемой остается распространение и употребление наркотиков. Несмотря на то, что в районе дежурят усиленные наряды полиции – жители по-прежнему жалуются на неспокойную обстановку и говорят, что до расселения табора столько наркоманов в районе не было, пишет LNK.

В Шешкине использованные шприцы найти несложно – они валяются и на улицах и в небольших зеленых зонах. Жители говорят, что наркоманов в районе полно.

"Видно. Не поймешь, пьяные они или одурманенные, но выглядят иначе. Прежде в Шешкине таких людей не было", – сказала LNK местная жительница.

Другая прохожая сказала, что видела шприцы и около своего дома.

Полиция в последние месяцы активнее патрулирует улицы района, было начато больше 10 дел в связи с торговлей наркотиками.

"Факт, что в Шешкине, как и в других районах, продают наркотики, есть люди, их принимающие. Сейчас в Шешкине усилено патрулирование, было начато немало расследований. Есть задержанные покупатели и продавцы", – сказал глава 5-го комиссариата полиции Вильнюса Повилас Ревуцкас.

Когда Шешкине столкнулся с проблемой наркотиков, муниципалитет представил программу "низкого порога". Предлагается, чтобы ежедневно в район приезжал микроавтобус, в котором наркоманы могли бы менять использованные шприцы и иглы на новые, получить презервативы, медицинские дезинфицирующие салфетки, бинты.

"Кроме того, людям предоставляют консультации, информируют об услугах, о методах лечения, о посредничестве, если нужны такие услуги", – сказала вице-мэр Вильнюса Симонас Белюне.

"У них на самом деле много вопросов, ведь это попавшие в беду люди, им надо помочь выбраться из беды. Одним словом, мы стараемся помочь, чем можем. Другая важная функция – превенция инфекционных заболеваний, что мы и делаем, раздавая шприцы, так мы препятствуем распространению инфекционных заболеваний", – сказал социальный работника кабинета "низкого порога" Андрюс Паярскас.

"Основной принцип работы такого кабинета – анонимность, мы не заполняем истории болезни, не делаем никакие записи", – сказал LNK представитель Наркологического центра Кястутис Рудайтис.

Жители района критически оценивают такие действия.

"Господи… Я не знаю, надо этих наркоманов изолировать. А тут им условия создают – это выходит за рамки. Менять шприцы? – Хорошо, что еще не дают наркотики, чтобы пополнить шприцы", – сказала одна жительница.

"Это устаревшие методы – они не приносят результата. По сути, такие "точки" привлекают наркоманов – привлекают в конкретные места, а Шешкине - плотно населенный район, где много детских садов и школ", – сказала председатель ассоциации Старого района Шешкине Эгле Мирончикене.

"То, что за микроавтобусом идут люди, которые употребляют наркотики - неправда, потому что даже в пределах того же района, если мы меняем место, людей приходит меньше", – сказала вице-мэр.

В таких микроавтобусах люди могут также провериться на ВИЧ и другие болезни.

"В Литве есть 9 стационарных таких кабинетов и два мобильных. Практика мобильных отработана и ее эффективность доказана во всем мире. Их цель - быть там, где есть люди, использующие инъекционные наркотики, где эти люди собираются, куда приходят", – сказал Рудайтис.

По столице ездит один такой микроавтобус. По нескольку часов он стоит в Новой Вильне и в Науининкае.

"В наши пункты приходят 20-60 человек", – сказал Паярскас.

Часть жителей Вильнюса убеждена, что после расселения табора наркоманы распространились по городу.

"Какое-то воздействие это имело – на самом деле нередко цыгане бывают распространителями наркотиков, мы заметили эту тенденцию", – сказал Ревуцкас.

Муниципалитет указал, что пока еще не принято решение о том, чтобы мобильный кабинет "низкого порога" приезжал в Шешкине. Пока этот вопрос обсуждается с жителями района.

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