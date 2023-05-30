Меняется порядок движения на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Виршулишкес

В апреле 2023 года специалисты компании "Услуги сообщения" провели исследование потоков транспорта в Вильнюсе. После оценки результатов исследования было решено улучшить ситуацию на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Виршулишкю – сейчас, машины, которые едут по ул. Вершулишкю, со стороны ул. Шяшуолю, с первой полосы могут поворачивать направо, а по второй – будут ехать прямо или налево, пишет madeinvilnius.lt.

До сих пор тем, кто поворачивал направо, на проспект Лайсвес к Дому печати, надо было пропускать пешеходов, это мешало тем, кто ехал прямо. Поэтому после введения изменений, те, кто едет прямо в сторону ул. Ажуолино, смогут ехать без простоев.

Правда, для тех, кто поворачивает направо, установили дополнительную секцию, чтобы поворот был максимально безопасным. Это решение должно снизить до минимума несчастные случаи, одни поворачивающие направо смогут ехать по сектору, а другие – на обычный зеленый, пропуская пешеходов. Те, кто поворачивает налево, в сторону Пашилайчай, едут в одной полосе с теми, кто едет прямо.

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