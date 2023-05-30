Советник президента о политическом кризисе в стране: вся эта ситуация превратилась в огромную шекспировскую драму

Глава государства Гитанас Науседа не видит возможности включения министров Симонаса Кайриса и Гинтаре Скайсте в состав нового правительства, говорит главный советник президента Ирена Сегаловичене.

"Естественно, что президент не видит возможности для этих министров попасть в будущее правительство", – сказала советник президента во вторник в интервью радиостанции Žinių radijas, подчеркнув, что министры, которые не отказались от своих портфелей, будто пытаются "замести политическую ответственность под ковер".

И. Сегаловичене подчеркнула, что так называемый чековый скандал требует от политиков ответственности, в то время действия правящих консерваторов, по ее словам, напоминают сюжет шекспировской драмы.

"Вся эта ситуация запахла каким-то даже абсурдом. Будто читаешь историю о Золушке и орешках, которая вдруг превращается в огромную шекспировскую драму. Это говорит о том, что вопрос сейчас не только технический, не только прозрачности, надлежащего расходования муниципальных и государственных бюджетных средств. Это – вопрос политической ответственности. Такая утрированная реакция… Вопрос в том, насколько она была адекватна и ориентирована на решение той проблемы, насколько она ориентирована на политический процесс", — подчеркнула советник.

Аналогичную позицию президент высказал в понедельник и в отношении министров финансов и культуры. По его словам, кандидатуры Симона Кайриса и Гинтаре Скайсте не должны выдвигаться в случае формирования нового правительства.

"Хочу ответственно заявить, что те министры, которые замешаны в этом разразившемся и неутихающем скандале, – я не вижу для них места в новом правительстве. Просто лучше было бы не предлагать эти кандидатуры, господина Кайриса и госпожи Скайсте, на должности министров в новом правительстве", – заявил глава государства в понедельник телеканалу LNK.

Президент заверил, что кандидатуры этих политиков не будут утверждены в случае их выдвижения будущим главой правительства.

"Не должно быть такого, что сейчас пытаются распространять где-то между строк, – что может случится так, что ничего не изменится, завершив весь этот круг, мы вернемся к новому старому правительству", – подчеркнул Г. Науседа.

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