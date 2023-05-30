На европейском рынке труда наблюдается рост занятости

Занятость растет, в то время как безработица остается на прежнем уровне застоя, свидетельствуют данные барометра европейского рынка труда за май, сообщает Служба занятости.

Сообщается, что по сравнению с апрелем безработица в Европе снизилась на 0,1 пункта. Опережающий индикатор на рынке труда Европейской сети государственных служб занятости и Института исследований в области занятости (IAB) составляет 101,7 балла, что значительно превышает нейтральный предел в 100 баллов.

"Энергетический кризис, вероятно, больше не влияет на рынок труда, но его последствия еще не полностью преодолены", - сказал глава отдела прогнозирования IAB Энцо Вебер.

Компонент занятости в мае незначительно увеличился (0,3 балла) и достиг 103,6. Это свидетельствует о сильном росте занятости. С другой стороны, составляющая прогноза по безработице несколько снизилась (0,4 пункта) и оказалась ниже нейтрального предела (99,8). Такие данные позволяют ожидать стагнации безработицы.

В то же время развитие барометра в последние месяцы было неравномерным и в настоящее время в Центральной Европе она слабее, чем где-либо еще. В Литве барометр рынка труда несколько снизился и достиг 103,2 балла, но он превышает средний показатель по всем странам.

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