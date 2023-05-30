Последние дни мая порадуют теплом

Во вторник погоду в Литве обусловит восточная часть антициклона.

Днем будет солнечно, без дождя. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла, на юге будет немного теплее, а у моря прохладнее – всего 17 градусов.

В среду погода почти не изменится. И ночью и днем будет малооблачно и без осадков. Ночью будет холодно: всего 3–8 градусов тепла, на поверхности почвы местами снова прогнозируют заморозки до 0–2 градусов. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов, у моря будет всего 16–18 градусов тепла.

В ночь на четверг без осадков. Температура составит 6–11 градусов тепла, вероятность заморозков невелика.

В четверг днем над страной пройдет атмосферный фронт, поэтому облачность увеличится, местами пройдут дожди. В центральных и южных районах будет 21–26 градусов тепла, а на севере – всего 17–20 градусов тепла.

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