Социал-демократическая партия остается на вершине рейтинга, консерваторы опустились

Наибольшую поддержку на выборах в Сейм получила бы оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), за которую, по данным опроса, проведенного компанией "Vilmorus" 17-21 мая, проголосовали бы 18,1 проц. опрошенных, сообщает "Lietuvos rytas". В рейтинге этого месяца консерваторы опустились со второго места на четвертое.

В апреле за социал-демократов голосовали бы 18,2 проц. опрошенных.

В мае на втором месте оказался Союз крестьян и зеленых Литвы, за который проголосовали бы 9,4 проц. опрошенных, в апреле таких было 8,3 проц.

За Союз демократов "Во имя Литвы" в мае проголосовали бы 8,2 проц. респондентов (как и в апреле).

Оставшуюся на четвертом месте партию Союз Отечества – Христианские демократы Литвы поддержали бы 7,9 проц. респондентов (в апреле – 9,9 проц.).

По данным опроса, на пятом месте – Движение либералов. Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, его выбрали бы 4,3 проц. участников опроса. Далее следует Партия труда – 3,8 проц.

За ними следуют: партия "Свобода и справедливость" (2,7 проц.), Партия свободы (2,4 проц.), Партия регионов Литвы (1,6 проц.), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (1 проц.) и Союз народа и справедливости (центристы, народники) (0,9 проц.), сообщает "Lietuvos rytas"

По данным опроса, 13,9 проц. опрошенных утверждали, что не голосовали бы на выборах в Сейм, 25,4 проц. респондентов ответили, что не знают, за кого отдать свой голос.

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу Lietuvos rytas 17-21 мая провел репрезентативный опрос жителей, было опрошено 1 000 совершеннолетних жителей Литвы.

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