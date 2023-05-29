Жителей Вильнюса ждут перемены: пилотный проект оправдал себя

На двух остановках в Вильнюсе в прошлом году компания JUDU начала тестирование электронных табло для общественного транспорта, которые могут стать альтернативой бумажному расписанию. Долгое время компания не комментировала этот проект. Сейчас портал MadeinVilnius.lt выяснил, что табло оправдали себя, поэтому будут решать будущее проекта.

"Результаты опроса, который был проведен во время тестирования табло, показал, что табло жителям понравились – 92% сказали, что табло удобнее бумажного расписания, а 95% поддержали установку таких табло. Мы не отказались от этой идеи, планируем расширение, вскоре объявим консультации", – сказала представитель компании JUDU Грета Василяускайте.

Год назад такие табло с солнечными модулями установили на остановках "Львово" и "Национальная художественная галерея". Табло показывает расписание в реальное время, требует меньше электричества, устойчиво к погодным условиям.

Такие табло состоят из двух частей.

В первой части в реальное время показывает отбытие транспорта. Поскольку в автобусах и троллейбусах действует GPS, система показывает отбытие в реальное время.

Во второй части можно увидеть расписание, которое можно менять централизованно. Это расписание подключено к сети, поэтому менять расписание не придется вручную.

Подобные решения действуют в Австралии, США, Германии, Израиле, Финляндии и Португалии.

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