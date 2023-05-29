Стала известна цена на общественные поставки электричества с июля, компенсации жителям выплачивать не будут

С июля общественные поставки электричества дешевеют, поэтому 460 000 клиентов будут меньше платить за электричество. Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 29 мая утвердила конечные тарифы на электроэнергию. Цена буде невысокой, поэтому компенсации не потребуются.

Согласно утвержденным ценам, тариф плана "Стандартный" Ignitis с одной временной зоной составит 22,7цента за кВт/ч (с НДС). Это на 18,93% меньше, чем в марте-июне (28 цт за кВт/ч).

Тариф двойной зоны - 26,1 цт днем и 15,8 центов ночью и в выходные (сейчас 28 и 19,3).

План "Дом" с одной временной зоной - 21,1 (сейчас 26,50), а двумя – 24,3 днем и 14,9 ночью (сейчас 28 и 18,3). Плюс абонентская плата 3 евро.

Visuomeninio elektros tiekimo tarifai gyventojams nuo 2023 m. liepos 1 d. Foto: VERT

Правительство Литвы не принимало постановлений о компенсациях во втором полугодии 2023 г. Минэнерго сообщало, что от компенсации предлагают отказаться с учетом снижения цен на рынке.

На общественных началах электричество поставляют участникам третьего этапа либерализации, которые еще не выбрали независимого поставщика. У них на принятие решения есть еще минимум два года.

Стоит отметить, что компенсации за электричество с 1 июля никому выплачивать не будут.

На этой неделе правительство Литвы обсудит закон, благодаря которому независимые поставщики смогут в одностороннем порядке снижать цены своим клиентам.

Правительство еще не приняло решение по компенсациям за газ. 31 мая этот вопрос будет решаться на заседании правительства. Вероятно, на этой неделе ГСРЭ утвердит и тарифы на газ.

Минэнерго отмечает, что компенсации на газ потребуются. На них во второй половине 2023 года из бюджета планируют выделить 54,5 млн. евро с НДС. Установленные компенсации будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Сейчас люди, которые используют газ для приготовления пищи, платят 2,39 евро за куб. м (без компенсации или 1,40 евро с компенсацией), плюс 56 центов - абонентская плата.

Те, кто используют газ для отопления платят: 1,91 евро без компенсации или 0,92 евро с компенсацией и 3,99 евро - абонентская плата.

ГСРЭ ранее представляла возможные тарифы на газ с 1 июля):

VERT prognozuojami dujų tarifai buitiniams vartotojams Foto: VERT

Министерство отмечает, что если не будет компенсации цен на газ, тариф увеличился бы больше чем на 40%.

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