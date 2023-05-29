Мэр Вильнюса - об ограничениях во время саммита НАТО: в некоторые части города можно будет попасть только пешком

Индре Юрченкайте ru.DELFI.lt

Valdas Benkunskas Foto: ELTA / Marius Morkevičius

11–12 июля в столице Литвы во время саммита НАТО движение будет ограничено в четырех зонах: в зоне Вильнюсского аэропорта, выставочного центра Litexpo, на территории Старого города, около парламента. Такой информацией 29 мая поделился мэр города Валдас Бенкунскас.