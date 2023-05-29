Начинаются недельные учения добровольческих сил "Крепкий щит 2"

С 29 мая по 4 июня в Бирштонском, Йонавском, Юрбаркском, Кайшядорском районных самоуправлениях, а также в Каунасском городском, Каунасском районном, Казлу-Рудском, Кедайняйском, Пренайском, Расейняйском и Шакяйском районных самоуправлениях пройдут учения Добровольческих сил обороны (ДСО) "Крепкий щит 2", сообщили Вооруженные силы Литвы.

Сообщается, что до 2 июня пройдут командно-штабные учения ротных тактических групп, а 2-4 июня в районе зоны ответственности добровольческих сил пройдут полевые тактические учения – в светлое и темное время суток вооруженные бойцы будут передвигаться в пешем порядке или на гражданском и военном транспорте с использованием имитационных боеприпасов, взрывчатых пакетов и дымовых шашек.

В этих учениях вместе с добровольцами 2-ого отряда ДСО участка им. Дарюса и Гиренаса примут участие военнослужащие британского полка рейнджеров, подразделений Пенсильванской национальной гвардии США и Норвежского ополчения, а также представители Польских территориальных сил обороны. Учения Добровольческих сил проводятся более шести лет в зоне ответственности конкретного отряда: во время учений добровольцы отрабатывают навыки по координированию совместных действий, планированию и ведению боевых действий, повышают уровень боевой подготовки.

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