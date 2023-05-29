Количество курящих школьников в Литве растет, врачи сообщают о новой болезни от электронных сигарет

О вреде электронных сигарет для детей и подростков в Литве говорят почти ежедневно, однако число курящих школьников значительно растет. Полиция отмечает, что ответственность за продажу подросткам электронных сигарет и пополнений к ним – незначительная: штраф всего 20 евро. Школы выступают за просвещение детей, а врачи говорят о новой болезни, вызванной курением электронных сигарет.

Парламентская Комиссия по превенции зависимостей вместе с представителями разных ведомств обсуждала возможные решения этих проблем. О ситуации LNK рассказала политик Моргана Данеле.

Появилось предложение запретить продажу эл. сигарет с подсластителями или сахаром. Моргана говорила, что запрет ситуацию не исправит. Что она думает о новом предложении?

"Мне сложно это оценить потому, что несовершеннолетним вообще запрещено курить. Кажется, на сегодняшний день запретов предостаточно, надо сосредоточиться на осуществлении существующих. Мы запретили подросткам курить, значит, если бы этот запрет работал, то мы не столкнулись бы с проблемами – подростки не курили бы", – заметила политик.

"Чтобы была превенция, инвестировать должны все муниципалитеты", – сказала Моргана.

"Что касается родителей. Надо работать не только с детьми, но и с родителями и учителями, этого в Литве до сих пор не было. Это одно из основных средств, в это надо инвестировать", – сказала политик.

"Ограничение продаж - да, со стороны бизнеса упоминались решения о продажах несовершеннолетним, как эффективнее ограничить электронную продажу, чтобы без паспортных данных купить нельзя было", – заметила Данеле.

"Школы высказываются за мягкие меры, за долгосрочную, научно обоснованную профилактику. Сегодня это акцентировали, чтобы в школах не было ни собак, ни обысков, но долгосрочные, научно обоснованные меры приветствуются", – рассказала политик.

По ее словам, известно, что за продажу электронных сигарет детям и подросткам, назначают очень небольшие штрафы.

Дети зачастую обманывают родителей, говоря, что электронные сигареты безопаснее обычных.

Однако врач-пульмонолог Рута Пашкявичюте отмечает, что это не так.

"Дети курят никотин, плюс получают вредные вещества, содержащиеся в жидкости для эл. сигарет, например, глицерол или пропиленгликоль, который является химическим веществом для охлаждения", – рассказала врач.

"Курильщики электронных сигарет, как и те, кто курит обычные сигареты, чувствуют обострение астмы, с серьезными случаями отравления лично я еще не сталкивалась, но в мире уже появилась отдельная болезнь, которая называется EVALI", – продолжила она.

По словам врача, эта болезнь связана с повреждением легких. Она впервые была описана в 2019 году.

"Пациенты жалуются на разные симптомы: кашель, тяжелое дыхание, тошнота, головокружение, МРТ показывает повреждения легких", – сказала Пашкявичюте.

По ее словам, последствия курения эл. сигарет проявляется позже, после долгосрочного курения, но от никотина стразу же увеличивается риск появления сердечных заболеваний.

"Кроме того, никотин вне всякого сомнения влияет на мозг и в юном возрасте, сказывается на когнитивных способностях, на эмоциональном состоянии. Увеличивается риск возникновения болезней дыхательной системы, таких как астма, бронхит и т.д.", – сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!