В столичном микрорайоне Каролинишкес был замечен нежданный гость

В понедельник рано утром жители столичного микрорайона Каролинишкес были удивлены появлением нежданного гостя. На первый взгляд сложно понять, кто это - волк или собака. Если волк – опасен ли он?

"Волк побежал к телебашне. Будьте осторожны. Службам сообщили", – писал в группе на фейсбуке житель района Эдгарас и поделился фотографиями.

Фотографию и появление животного в столице порталу Delfi прокомментировал охотник Дарюс Гудачаускас.

"Есть лишь два варианта. Или волк или чехословацкая волчья собака. Если боится людей - 100% волк. Он, вероятно, шел вдоль берега Нерис, охотился на бобров и мог забрести в Каролинишкес, влекомый запахами кошек, собак... Волки не боятся людей, но этот, как видно, напуган, попал в беду. Думаю, вернется по своему следу, и мы его больше не увидим.

Что делать, когда увидишь волка? Не паниковать, не надо убегать, но надо соблюдать дистанцию. У каждого животного есть своя зона безопасности, в нее нельзя заходить. У волков эта зона достаточно большая, поэтому он сам должен уйти... Больше всего нужно беречь домашних животных", – сказал Гудачаускас.

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