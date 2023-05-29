Годовая инфляция в мае должна составить 10,7%

Предварительная оценка годовой инфляции (за май 2023 года по сравнению с маем 2022 года), основанная на Гармонизированном индексе потребительских цен (HICP), составляет 10,7 проц., сообщает Государственное агентство данных (ГАД).

По данным ГАД, на инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие энергоресурсы и услуги, на различные товары и услуги, гостинично-ресторанные услуги, а также снижение цен на транспортные товары и услуги.

Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по HICP, составляет 18,4 проц.

Между тем, предварительное ежемесячное (май 2023 года по сравнению с апрелем) изменение потребительских цен, рассчитанное по HICP, составляет -0,1 проц.

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