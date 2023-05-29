Советник премьера: на фоне роста безработицы следует пересмотреть законы о свободном перемещении рабочей силы

Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Вайдас Навицкас считает, что Сейму следует пересмотреть закон о правовом статусе иностранцев и ограничить свободное перемещение рабочей силы в Литву.

Помощник главы правительства придерживается такой позиции из-за стремительного роста уровня безработицы. По его словам, законопоправки, упрощающие ввоз рабочей силы, были ошибкой, поскольку, по мнению В. Навицкаса, по мере роста безработицы среди литовцев иммиграционные потоки в Литву не меняются. Поэтому, отметил он, необходимо начать обсуждение ужесточения порядка.

"Зная, как больно людям, которые теряют эти рабочие места, думаю, что действительно это должно вызывать беспокойство. Но я не слышу об одной такой составляющей нашего рынка труда, о которой следует подумать, – мы помним, что в прошлом году, в июне, Сейм принял поправки к Закону о правовом положении иностранцев, согласно которым они значительно либерализовали ввоз дешевой рабочей силы в Литву. Так может быть нам следует задуматься о том, чтобы начать закручивать", – сказал В. Навицкас в интервью радиостанции LRT radijas в понедельник.

"По последним данным Службы занятости, у нас 157 тыс. безработных и на данный момент эти иммиграционные шлюзы такие же открытые, как и в прошлом году. Я считаю, это было ошибкой, и мы должны начать пересмотр, чтобы не нанести большого ущерба рынку труда", — подчеркнул он.

ELTA напоминает, что с 1 августа прошлого года вступили в силу поправки к Закону о правовом положении иностранцев, упрощающие порядок трудоустройства граждан третьих стран.

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