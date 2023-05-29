Эксперты: потребители не воспользовались резкими скачками цен на электроэнергию

В конце прошлой недели и на этой неделе в литовской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool фиксируются резкие колебания почасовых цен на электроэнергию: от -1,11 евро/МВтч в прошлое воскресенье до 629 евро/МВтч в среду.

Оператор передающих сетей Litgrid уверяет, что такие скачки были вызваны плановыми ремонтными работами соединений, вследствие чего снизилась пропускная способность электросетей.

В свою очередь эксперт по энергетике Мартинас Нагявичюс отмечает, что, несмотря на скачки цен в определенные часы, потребление в эти часы, по сути, не сокращается. В результате чего, по его словам, оптовые цены остаются высокими, хотя, если бы спрос в эти часы был ниже, электроэнергия бы дешевела.

В целях стимулирования более разумного потребления электроэнергии М. Нагявичюс предлагает усилить информирование об изменениях на рынке, продвигать внедрение смарт-устройств, а также рассмотреть вопрос о финансовом поощрении жителей и предприятий, следящих за биржей и соответствующим образом корректирующих свое потребление.

В прошлую среду с 16.00 до 17.00 час. по литовскому времени в стране была зафиксирована самая высокая в этом году почасовая цена на электроэнергию – 629 евро/МВтч, которая через час упала до 125 евро/МВтч. Для сравнения, в четверг и пятницу в тот же час электричество стоило 4 евро/МВтч.

По словам руководителя Отдела развития рынка Litgrid Айсте Красаускене, на той неделе с утра понедельника до вечера пятницы сетевой оператор проводил плановые ремонтные работы на соединении LitPol Link, соединяющем Польшу и Литву, в результате чего Литва не импортировала и не экспортировала электроэнергию из Польши.

Кроме того, во время подготовки к синхронизации в Эстонии и при высоких дневных температурах ​​межсистемные передачи между Эстонией и Латвией были снижены с 1 тыс. до 600 МВт.

По словам специалиста Litgrid, это привело к тому, что в среду с 12.00 час. до 16.00 час. между Балтийскими странами образовались существенные различия в оптовых ценах, а в течение одного часа в Литве и Латвии сохранялась рекордная в этом году цена на электроэнергию – 629 евро/МВтч, которая в Эстонии в то время была отрицательной.

"В Литве и Латвии цена на электроэнергию колебалась от 81 до 106 евро/МВтч с 12 до 16 часов, а с 16 до 17 часов она подскочила до 629 евро/МВтч. В то же время в Эстонии цена составляла около -1 евро/МВтч. С 17.00 час. цена в Литве и Латвии снова снизилась и колебалась от 85 до 178 евро/МВтч.

В среду днем ​​в Литве была низкая ветрогенерации. В 16-17 часов солнечная генерация начала сокращаться, а потребление расти, поэтому Литва и Латвия импортировали максимально возможное количество из Швеции и Эстонии, а недостающее количество электроэнергии обеспечивали гидро- и малые теплоэлектростанции", – пояснила А. Красаускене в комментарии, отправленном ELTA.

В Эстонии, по словам специалиста Litgrid, отрицательная цена сформировалась из-за избытка электроэнергии, которую страна не могла полностью экспортировать из-за ограничений на соединениях с Латвией.

В свою очередь эксперт по энергетике М. Нагявичюс сравнивает оптовую цену на электроэнергию и почасовое потребление в среду вечером и отмечает, что жители и предприятия не сократили потребление по мере роста цены. По его словам, это свидетельствует о том, что потребители недостаточно информированы об изменении цен и не проявляют интереса к рынку.

"Цены на электроэнергию разительно отличались в среду и четверг, однако потребление электроэнергии от этого совершенно не изменилось. В принципе это означает, что сигнал почасовых цен не доходит до потребителя, потому что он ведет себя одинаково – стоит ли электроэнергия 4 евро за мегаватт-час или 600 евро. Нет эластичности спроса, никто не меняет своего поведения в зависимости даже от таких значительных колебаний цены на электроэнергию", — сказал М. Нагявичюс агентству ELTA.

По словам М. Нагявичюса, литовские поставщики электроэнергии недостаточно информируют потребителей о динамике цен на бирже. Среди положительных примеров эксперт называет Ignitis, который рассылает клиентам СМС с информацией о том, когда тариф на электроэнергию выше или ниже и как соответствующим образом скорректировать потребление.

"Это такая первая ласточка, если кто-то уже оказывает такую ​​услугу, значит, хотя бы информируют людей о том, что это возможно", — прокомментировал М. Нагявичюс.

Помимо предоставления информации, он предлагает больше стимулов для людей инвестировать в энергоэффективные устройства.

"Надо как-то стимулировать людей к внедрению устройств, обеспечивающих разумное потребление, информационно-технологических решений, которые корректировали бы зарядку электромобилей или использование теплового насоса именно таким образом, чтобы минимизировать потребление в те часы, когда электроэнергия стоит дорого и в те часы, когда электричество дешевое", – пояснил он.

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