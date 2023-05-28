Четырехдневная рабочая неделя и рекордный штраф Meta. Евродайджест: главные события недели

В Еврокомиссии разработали пакет законов, призванных защитить европейских частных инвесторов, еврокомиссар высказался за постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю, действие таможенных ограничений для Украины заморожено еще на год, европейские НГО обяжут раскрывать сведения о финансировании из-за пределов ЕС, а компанию Meta оштрафовали на рекордные 1,2 млрд евро за недостаточную защиту персональных данных пользователей из Евросоюза. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Еврокомиссия разработала меры по защите розничных инвесторов

Что случилось? В среду Еврокомиссия опубликовала пакет законопроектов, призванных сделать более безопасной и комфортной деятельность так называемых розничных инвесторов — людей, которые покупают и продают ценные бумаги в небольших объемах, нередко с помощью мобильных приложений. "Мы хотим вдохновить граждан Европы, чтобы их деньги работали на них, чтобы они направляли часть своих сбережений на инвестиции. Европейцы умеют сберегать, но не настолько хорошо инвестируют, и розничная стратегия направлена ​​на раскрытие инвестиционного потенциала их сбережений. Лучший способ сделать это — убедиться, что они лучше информированы, заключают более справедливые сделки и способны лучше выполнять свои долгосрочные финансовые цели. Эта инициатива принесет реальную пользу розничным инвесторам и сделает ключевыми их интересы, их защищенность и их задачи", — заявил еврокомиссар по финансам Мейрид Макгиннес.

Что это значит? Цель инициативы состоит в том, чтобы помочь розничным инвесторам принимать максимально выгодные решения и одновременно защитить их от "несправедливого" отношения со стороны финансовых организаций. Информация об инвестиционных продуктах и услугах, доступных розничному инвестору, должны стать "более содержательными и стандартизированными", в частности, финансовые организации должны использовать ясную терминологию при описании комиссий и прочих сопутствующих затрат. Для всех своих клиентов такие компании не реже одного раза в год должны составлять отчет об эффективности их инвестиционных портфелей. Также инвесторов обещают защитить от "вводящего в заблуждение маркетинга", а национальные правительства будут стимулировать повышать финансовую грамотность своих граждан. Одновременно для тех, кто давно и успешно торгует на бирже, снизят требования для получения статуса профессионального инвестора.

Еврокомиссар: необходимо стремиться к четырехдневной рабочей неделе в ЕС



Что случилось? В пятницу еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит заявил в интервью португальскому агентству Lusa, что в отраслях с нехваткой рабочей силы европейские власти должны ввести четырехдневную рабочую неделю. "Поскольку для некоторых секторов существуют трудности с привлечением людей, возможно, они должны стать более привлекательными", — пояснил чиновник. Шмит при этом отметил, что сейчас в Евросоюзе нет единой позиции об эффективности такой меры.

Что это значит? Как объясняет Шмит, сейчас для ЕС ключевой проблемой является не столько безработица, сколько нехватка рабочей силы и несоответствие требуемых рынком и имеющихся у людей навыков. По мнению еврокомиссара, для решения этой проблемы требуется принять меры на уровне всего Евросоюза, которые помогут сделать открытые по много месяцев и даже лет вакансии более привлекательными, одна из них — предложение четырехдневной рабочей недели. Пилотный проект сейчас реализуют в Португалии, в Германии некоторые компании транспортного сектора уже нанимают сотрудников, у которых будет три выходных в неделю. "Думаю, что это то, к чему мы постепенно движемся, […] потому что у новых поколений есть свое видение баланса между работой и личной жизнью", — заявил Шмит.

Совет ЕС продлил заморозку таможенных ограничений для импорта из Украины



Что случилось? В четверг Совет ЕС продлил действие своего постановления, отменяющего таможенные пошлины, квоты и другие ограничительные меры в отношении украинского импорта. По мнению европейских властей, таким образом Евросоюз продолжит поддерживать Украину. "Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на экономику страны. Обновленные меры однозначно поддержат Украину и в то же время предоставят ЕС способ при необходимости защитить внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов", — заявил Йохан Форссел, министр международного сотрудничества в целях развития и внешней торговли Швеции (страна сейчас председательствует в Совете ЕС).

Что это значит? Решение о либерализации торговли между Евросоюзом и Украиной было принято в июне 2022 года, благодаря одобрению Совета ЕС его действие продлили еще на год. "В процессе нашего движения в Евросоюз мы должны сделать эту пока временную либерализацию постоянной, без каких-либо исключений и ограничений", — отметил президент Украины Владимир Зеленский. Совет ЕС принял решение на фоне недавних протестов фермеров в Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии и Словакии, которые не могли продать свою продукцию из-за поступления на рынок большого объема более дешевых украинских сельскохозяйственных товаров. После консультаций с Еврокомиссией власти этих стран согласились оставить территорию открытой для транзита продукции из Украины.

Европейские НГО обяжут раскрывать сведения о финансировании из-за пределов ЕС



Что случилось? Неправительственные организации и некоторые другие юрлица будут должны раскрыть информацию о получении денежных средств из-за пределов Евросоюза. Соответствующий законопроект Еврокомиссия представит в июне, сообщила газета Die Welt. "Глядя на действия Кремля и других субъектов из третьих стран, нам нельзя быть наивными. Пришло время разоблачить тайное иностранное влияние и сомнительное финансирование", — подчеркивает вице-президент ЕК Вера Йоурова. По ее словам, информация о направляемых из-за пределов Евросоюза средствах, предназначенных для влияния на общественное мнение, должна быть публична, а идея Еврокомиссии заключается в том, чтобы выяснить, влияют ли авторитарные правительства (например, России, Китая и стран Ближнего Востока) на принятие выгодных им политических решений в Европе.

Что это значит? По данным Die Welt, инициатива Еврокомиссии предполагает, что страны ЕС создадут национальные реестры, в которые будут вноситься сведения об иностранном финансировании НКО, бизнес-ассоциаций, PR-агентств и частных вещательных компаний. О подготовке такого закона первым в марте этого года сообщило Politico. По данным издания, обязательство раскрывать сведения об иностранном финансировании также планировалось наложить на академические учреждения и консалтинговые компании. Вероятность того, что закон затронет физических лиц, как это происходит с "иноагентами" в России, журналисты оценивали как крайне низкую.

Планы Еврокомиссии предсказуемо вызвали критику со стороны НПО. Некоторые упрекают в непоследовательности представителей европейских властей, которые неоднократно критиковали закон об "иноагентах" в России и не принятый после массовых митингов похожий законопроект в Грузии. Также общественники опасаются, что вступление в силу (пусть пока и очень мягкого в сравнении с российским) европейского закона может быть использовано лидерами, стремящимися к авторитаризму, против своих внутриполитических и идеологических оппонентов. В первую очередь, речь идет о венгерском премьер-министре Викторе Орбане.

Meta оштрафовали на 1,2 млрд евро за недостаточную защиту данных европейцев



Что случилось? Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) на 1,2 млрд евро за нарушение Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). По мнению регулятора, компания переправила личную информацию европейских пользователей Facebook в США, не защитив их в достаточной степени от применяемых за океаном методов обработки и изучения данных. Как отмечает Politico, это крупнейший штраф за пятилетнюю историю действия GDPR — предыдущий "рекорд" удерживала компания Amazon, которую в 2021 году в Люксембурге оштрафовали на 746 млн евро за непрозрачную схему предоставления данных для получения таргетированной рекламы.

Что это значит? Претензии властей связаны с использованием в компании "стандартных договорных условий" (SCC) — юридического инструмента, благодаря которому владельцы соцсетей могут пересылать данные пользователей. Применять его запретил Европейский суд в 2020 году, аннулировав пакт о передаче данных между ЕС и США. Пока Брюссель и Вашингтон продолжают работу над новым соглашением в этой сфере, Meta настаивает, что не может пользоваться альтернативными инструментами. "Это решение является ошибочным и неоправданным, а также создает опасный прецедент для бесчисленного множества других компаний, передающих данные между ЕС и США", — говорится в совместном заявлении президента Meta по глобальным вопросам Ника Клегга и главного юрисконсульта компании Дженнифер Ньюстед. Они добавили, что компания обжалует это решение регулятора. У Meta есть время до 12 ноября, чтобы либо удалить, либо вернуть в ЕС данные пользователей.

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