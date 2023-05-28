Литовский дипломат и художник: поддерживая Украину всем, чем можем, мы поддерживаем и защищаем сами себя

Пятрас Вайтекунас по образованию – физик- теоретик, доктор естественных наук. С начала восстановления независимости Литвы – государственный деятель, дипломат, посол Литвы в Латвии, Беларуси и Украине. В 2006-2008 годах – министр иностранных дел.

В рамках проведения в Вильнюсе 13-й Сахаровской конференции прошел благотворительный аукцион в помощь Украине. На него художник Вайтекунас выставил несколько своих картин. Что заставляло жизненные пути этого человека столь причудливо изменяться? С этого вопроса начался наш разговор в холле Вильнюсской Ратуши, незадолго до начала аукциона. Мой собеседник развел руками: «Не знаю, не могу объяснить, так получилось».

- Когда Вы начали рисовать и что к этому подтолкнуло?

- В 1980 году. Я не обучался рисованию никогда, ведь я простой деревенский парень. Я приехал учиться в Вильнюс и однажды зашел в художественный салон, где были выставлены картины литовских художников. И одна картина меня просто ошеломила. Художник Курас Альгимантас-Ионас Пранович – это он во всем виноват! На той картине было синее небо, зеленая трава на которой разбросаны какие-то вещи и черный квадрат, находившийся на линии горизонта, соединяя небо и землю. Я очень удивился – как так можно, кто ему позволил нарисовать этот квадрат?! Меня это поразило, я до сих пор помню это ощущение и в моих картинах часто появляются эти квадраты тоже – они оттуда идут.

- Вы помните свою первую работу, которую для себя назвали картиной?

- Я разное рисовал, постепенно проходя этапы различных направлений – сюрреализма, пытался подражать Рериху, в какой-то момент мне очень понравились абстракции испанца Жоана Миро, затем надолго остановился на экспрессионистах. Они рисуют «как метлой» и я также иногда рисую «как метлой» (смеется)!

- Принято считать, что самым известным в мире литовским художником является Микалаюс Константинас Чюрлёнис. Испытывали ли Вы не себе хоть отчасти его влияние?

- Чюрленис — это литовский классик, но на меня он не оказал значительного влияния. Скорее я могу назвать Аугустинаса Савицкаса.

- Герои Ваших картин – реальные люди или это собирательные образы?

- По большей части это реальные люди, но одна треть примерно - собирательные образы из каких-то случайных лиц, чувств и настроений. Образы преломляются в моих чувствах в тот момент, когда я рисую и появляются портреты несуществующих людей.

Foto: Asm. albumas

- Ваши модели себя узнавали на картинах, каково было их отношение?

- По-разному было. Чаще всего они удивлялись или из вежливости ничего не говорили.

- Какой период охватывают те картины, которые представлены на аукционе?

- Прямо на аукцион я выставил 101 картину. Половина картин – тридцатипятилетней давности – до «Саюдиса» (общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988—1990 годах процесс выхода Литовской ССР из состава СССР и восстановления независимости Литовской Республики – А.П.). Как только начался «Саюдис» закончилось мое рисование и началась совершенно другая жизнь. Пока работал дипломатом – не брался за кисти, не было времени. Думал, что к этим занятиям уже никогда не вернусь. Но нежданно-негаданно – я попробовал вступить в эту реку второй раз. Хотя говорят, что этого сделать нельзя. И причина тому - второй виновник – Роберт ван Ворен - директор Сахаровского центра при каунасском университете Витаутаса Великого. Однажды он рассматривал мои саюдисские архивы и начали вылезать из подвала картины. Он спросил – чьи они, я ответил, что мои. Я уже давно от этого отошел и все это лежало в коробках в подвале. Роберт стал их одну за другой вытаскивать, рассматривать и уговаривать, мол, давай выставим. Мне стало очень неудобно – да кто я такой, чтобы свои картины выставлять? Но он меня уговорил как-то и я, вероятно, по глупости, согласился. А он еще предложил мастерскую, где я должен буду рисовать одну картину в месяц. И я на это тоже «купился»! Я не придерживаюсь какого-то направления. Я рисую для себя, хотя мне постоянно говорят – у тебя есть свой стиль, чего ты рисуешь абстракции! Но я же не настоящий, образованный художник. Я что хочу, что чувствую, то и рисую! Сейчас у меня период абстракции.

- Почему такое странное название Вашей части аукциона «Maler»?

- О, это отзвук из советского прошлого! Тогда литовское КГБ следило за всеми людьми искусства в республике. И, когда были раскрыты все его архивы, выяснилось, что я у них проходил под именем «Маляр». К великому композитору это не имело никакого отношения.

- Что дальше? Будете продолжать рисовать?

- Конечно! Ведь теперь есть мастерская! И там даже есть пара работ, которыми я сам очень доволен.



- Почему решили выставить картины на аукцион?

- Потому что это для Украины! Мне приятно будет, что какие-то вырученные деньги пойдут в помощь украинским организациям и конкретным людям.

- Литва сейчас находится в числе лидеров среди всех стран, оказывающих поддержку Украине. Я беседовала со многими людьми здесь, спрашивала их, почему небольшая страна так близко к сердцу восприняла украинскую беду? И самыми распространёнными ответами были: «мы сами прошли через советскую оккупацию и знаем, как трудно изгнать врагов со своей территории». И «если Украина проиграет войну России, мы будем следующими, на кого она нападёт». Как Вы думаете, есть ли и другие причины такой солидарности литовцев с украинцами?

Foto: Asm. albumas





- В советское время литовские и украинские диссиденты были тесно связаны, они поддерживали друг друга в сталинских лагерях И нельзя забывать времена Великого княжества Литовского, куда входила и часть современной Украины, наряду с Польшей, Молдовой, Литвой и Беларусью. И когда говорят - Украина — это Европа, то Великое княжество Литовское было одним из важных инструментов, который отломил этот регион от ордынского и имперско-российского менталитета. Здесь создавались литовские Статуты - Конституции. Конечно, эмоциональная поддержка после оккупации Крыма, войны на Донбассе, Бучи. И еще один важный момент - мы тоже чувствуем опасность. В так называемой Старой Европе преобладают эмоции - нельзя бомбить города, уничтожать инфраструктуру, нельзя убивать мирных граждан. Но такой составляющей как реальная опасность мало или вообще она отсутствует. Они не чувствуют опасность, они чувствуют эмпатию. А у нас кроме эмпатии есть огромное чувство опасности. И мы очень хорошо понимаем, что, поддерживая Украину всем, чем только можем, мы поддерживаем и защищаем сами себя.

На следующий день стало известно, что на аукционе было продано 12 картин Пятраса Вайтекунаса и «Кирпичиков» керамики украинских мастеров было выручено 10000 евро. Все деньги пойдут на психологическую помощь украинцам - программа самопомощи Samopomi.ch

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