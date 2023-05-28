Урожай литовской клубники в этом году может быть меньше: сейчас просят 12 евро за килограмм

Уже несколько недель мы можем попробовать первую литовскую клубнику. Правда, ее вырастили в теплицах, а уличная должна поспеть в середине июня. Выращивающие клубнику люди говорят, что урожай в этом году ранний, а цены остаются такими же, как и в прошлом году.

Томаш Свилайнис, владелец Uoų namai, рассказал LNK о том, что в этом году урожай клубники был собран на две недели раньше, чем обычно.

"Мы начали наш сезон в начале мая, и к 4 мая у нас уже было что продать, что подарить маме", — поделился он.

Хотя ранний урожай клубники обнадеживает, Т. Свилайнис сказал, что он не должен быть более обильным, чем в прошлом году.

Статьи по теме: Литовская клубника уже появилась на прилавках: как отличить от греческой

"Была смена температуры, утром было холодно, а днем ​​очень жарко, что не очень подходит для клубники, как и для любого растения. Мы прогнозируем, что урожай будет несколько меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

Как повлияло на цены на клубнику подорожание всех энергоресурсов и сложившаяся в стране инфляция?

Хотя недостатка в проблемах не было, по словам владельца Uoų namai, цены на клубнику в их хозяйстве не изменились.

"Цена у нас осталась такой же, как и в прошлом году — 12 евро за килограмм. Начали, конечно, с 15-ого, а в остальном основная цена 12 евро за килограмм, как и в прошлом году. Хотя здесь все подорожало: и удобрения, и человеческие ресурсы, и все остальное – как и везде, подорожание было, а цена осталась прежней", – сказал Т. Свилайнис.

"В любом случае мы конкурируем с импортными ягодами, не скроем, и польскими, в основном, но наша литовская ягода отличается тем, что она свежая, самая вкусная, на вкус как клубника, собранная в первый день. Поэтому их и называют кондитерскими", — пояснил собеседник.

"Люди хотят, просят, но многие экономят. Когда спрашивают цену, конечно, ворчат. Кто-то покупает в меньшем количестве, кто-то в большем, но в остальном, в принципе, точно есть падение спроса", - сказал Т. Свилайнис.

Фермер поделился с LNK тем, что ему самому предстоит отведать самую невкусную клубнику.

"Самое вкусное едят дети, гости и клиенты. Мы едим те, которые не самые вкусные, потому что мы должны проверить вкус невкусной ягоды, мы должны знать пределы", - пояснил он.

"Если сборщик неопытен, он должен попробовать эту клубнику, чтобы понять, что он собирает", — сказал Т. Свилайнис.

По словам собеседника, правильно ли созрела клубника, можно определить по ее внешнему виду.

"Она должна блестеть. Если нет блеска, то все. Она невкусная. Испорченная или что-то в этом роде", - пояснил он.

Т. Свилайнис сказал в передаче, что покупателей часто обманывают, чтобы сэкономить.

"Теперь, по крайней мере, до середины июня, пока еще есть те самые ягоды с полей, если цена на клубнику 8 евро и написано "Литовская" — это ложь. Литовская клубника из теплицы должна стоить 10-9 евро, а не 8", - пояснил Т. Свилайнис.

По его словам, в настоящее время мы можем найти польскую, греческую или импортную клубнику по таким ценам, но точно не литовскую.

Как долго созревает литовская клубника?

"На нашей ферме, я думаю, еще две недели, и мы закроем сезон, потому что в прошлом году мы закончили сбор урожая в середине лета. В этом году закончим через две недели, может чуть позже", - сказал собеседник.

Но тогда клубнику, выращенную в теплицах, заменит земляника.

"Так происходит все время. Когда в Литве начинается сбор земляники, мы заканчиваем сезон. А в этом году, так как много лесных ягод замерзло, должен быть перерыв где-то в неделю", - пояснил Т. Свилайнис.

По его словам, по этой причине мы ощущаем нехватку литовской клубники.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!