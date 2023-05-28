Инцидент в Тельшяйской больнице: 18-летний подросток избил двух сотрудниц

В субботу в Тельшяйской больнице пострадали две сотрудницы. Полиция начала расследование.

Как сообщили в полиции, 27 мая в 00.00 парень 2004 года рождения напал на сотрудниц приемного отделения Тельшяйской районной больницы 1967 и 1965 годов рождения.

Обе пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение общественного порядка).

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