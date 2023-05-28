Опрос: популярность президента Науседы снова растет

В мае президента Гитанаса Науседу положительно оценивали 59,6 процента опрошенных, а в апреле - 54,5 процента, свидетельствуют данные опроса центра изучения общественного мнения и рынка Vilmorus, опубликованные Lietuvos rytas. Месяц назад рейтинг Г. Науседы упал почти на 10% пунктов.

В мае снизилась и неблагоприятная оценка деятельности Г. Науседы. В апреле их было 22,1%, а сейчас - 20,6%.

Как показали данные опроса, проведенного 17-21 мая, председатель оппозиционной Социал-демократической партии Литвы (ЛСДП), депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте оказалась на втором месте среди наиболее благосклонно оцениваемых политиков.

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Положительно ее оценили 49,3% опрошенных (47,1% в апреле), неблагоприятно - 19,9% (22,9% в апреле).

Третье место занял Арвидас Анушаускас, министр обороны и член правящего Союза Отечества - Христианские демократы Литвы. По данным опроса, положительно к нему относились 44,3 процента респондентов (в апреле - 44,9 процента), а отрицательно - 27,7 процента (в апреле - 28,7 процента).

За ними следуют председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, которого положительно оценили 29,7%, отрицательно - 25,6%, и лидер оппозиционного Демократического союза "Во имя Литвы", депутат Саулюс Сквернялис (37% - положительно, 34,8% - неблагоприятно).

Согласно данным опроса, среди политиков с наиболее неблагоприятной оценкой оказались Вальдемар Томашевскис (5,3% - положительно, 61,4% - отрицательно), председатель Партии свободы Аушрине Армонайте (10,6% - положительно, 66,1 процента - отрицательно), бывший министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене (6,8 процента - положительно, 62,3 процента - неблагоприятно).

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел репрезентативный опрос жителей по заказу Lietuvos rytas 17-21 мая, вживую и по телефону было опрошено 1000 совершеннолетних жителей Литвы.

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