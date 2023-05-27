Получив счет из Центра регистров, мужчина удивился: за две строчки — почти 72 евро

Мужчина из Вильнюса, который хотел изменить права собственности на недвижимость в Центре регистров, был вынужден заплатить за услугу, о которой он не просил. В то же время в Центре регистров уверяют, что все прошло по установленному порядку.

Линас, житель Вильнюса, который развелся с женой, договорился, что ему перейдут два объекта недвижимости, а бывшей супруге будет выплачена денежная компенсация. После того, как соглашение о разводе было утверждено судом и брак был расторгнут, он рассчитался с бывшей женой несколькими банковскими переводами, но через несколько лет, по совершенно другим причинам, когда он проверил свои выписки о недвижимости, обнаружил, что она все еще принадлежал двум владельцам.

“Я подумал, что во избежание проблем мне нужно переписать недвижимость на свое имя. Я пришел в Центр регистров с выпиской по недвижимости и решением суда о расторжении брака. Все приняли, распечатали заявление, заполнили и получили счет. Я был немного ошарашен тем, что изменение двух строк в реестре стоит 71,65 евро, но что поделаешь, я заплатил”, — рассказывает Линас Delfi.

Однако на этом история не закончилась. Через несколько дней мужчине позвонили из Центра регистров, сотрудник которого сообщил, что право собственности на недвижимое имущество зарегистрировано, но с ограничением – если он хочет продать недвижимость, то должен получить согласие бывшей жены. Такое ограничение было введено в связи с тем, что в Центре регистров не было данных о том, что он рассчитался с супругой.

“Я говорю: хорошо, тогда пока не регистрируйте право собственности, пока я не соберу все доказательства оплаты. Но я слышал, что этого сделать нельзя, потому что запрос уже подан и пять дней, отведенные на его выполнение, прошли. Спрашиваю, может тогда смогу изменить заявление и подать дополнительные документы? Ответ - нет. Ура, я заплатил 71,65 евро абсолютно ни за что, потому что мне снова придется делать то же самое”, — жалуется Линас.

Он также спросил у позвонившего ему сотрудника Центра регистров, в каком виде он должен представить справку о расчетах с бывшей супругой, подойдут ли банковские выписки. Оказывается, что они подошли бы только в том случае, если бы в поле назначения переводов было указано, что деньги были выплачены по решению суда.

Так как Линас не указал это при переводе денег, сотрудник Центра регистров указал, что ему и его бывшей жене нужно будет обратиться к нотариусу и получить у него заверенный акт рассчета.

“Я спрашиваю, есть ли у вас форма или хотя бы пример того, как должен выглядеть этот акт. Конечно, не имеют, якобы нотариус должен знать. В очередной раз хотят и требуют документ, но не знают какой. Высочайшая компетентность”, — восхищается Линас работой государственной компании.

Еще больше он возмутился, когда получил очередной счет из Центра регистров. Оказывается, что оформление ограничения тоже стоит денег, поэтому за оба объекта недвижимости придется заплатить 8,19 евро.

“Мне также выставили счет за услугу, которую я просил не делать. Из-за некомпетентности Центра регистров и глупых внутренних правил я просто выбросил на ветер 88 евро. И это только один мой случай, но в прошлом году в Литве было 7 395 разводов, так что с подобными случаями оформления собственности может столкнуться немало людей”, — говорит вильнюсец.

Центр регистров: все было законно

При этом Центр регистров указал Delfi, что все процедуры были проведены в соответствии с действующим законодательством, а ответственность за непредставленные сразу документы лежит на самом вильнюсце.

“Как видно из предоставленной информации, клиент был проинформирован по телефону об обстоятельствах, установленных в ходе проверки документов. Законодательством предусмотрена обязанность клиента представить необходимые подтверждающие документы, в данном случае как подтверждающие право собственности, так и подтверждающие, что определенные ограничения, предусмотренные в документах, например, связанные с расчетом, истекли или выполнены", - говорится в комментарии Центра регистров.

По словам госкомпании, предоставление ее услуги может быть отложено или отменено только после получения официального запроса от заказчика. В данном случае такая просьба не подавалась, поэтому услуга была выполнена до конца и за нее пришлось заплатить утвержденную правительством цену.

“При регистрации права собственности должны быть сделаны отметки об ограничениях и юридических фактах этого права. Указанные ограничения и юридические факты могут быть отменены только после получения подтверждающих это документов. В данном случае решение суда само по себе не является доказательством того, что мировое соглашение было достигнуто. По поводу достаточности подтверждающих документов, мы не можем дать точного ответа, нужно проверять конкретные документы, т.е. какие доказательства взаиморасчетов были предусмотрены в судебном приказе”, — отмечают в Центре регистров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!