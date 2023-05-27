Глава МИД Литвы: пока у власти кремлевский режим, никто не в безопасности – ни в Европе, ни в мире

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Julius Kalinskas

В пятницу завершился ежегодный Вильнюсский российский форум, на котором обсуждались важнейшие вопросы, связанные с Россией: агрессия против Украины, внутриполитические вопросы, ситуация с правами человека, тенденции развития.