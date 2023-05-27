Последние выходные весны - без дождя и с умеренным теплом

Утро субботы снова во многих местах будет прохладным, в западных районах после ночных заморозков поверхность почвы местами побелеет.

В первой половине дня небо будет в основном ясным, после полудня появятся белые кучевые облака. Однако их будет немного, дождя не ожидается.

Во многих местах будет дуть сильный северный, северо-западный ветер. Только в западной части страны он будет дуть в основном с запада, юго-запада. Днём температура повысится всего до 17-22 градусов тепла.

В ночь на воскресенье небо прояснится, дождя не будет. Ветер утихнет. Утром температура понизится до 4-9 градусов тепла. На поверхности почвы местами возможны заморозки до 0-2 градусов мороза.

Облачность в воскресенье останется очень низкой, дождя также не ожидается. Юго-западный, западный ветер вновь усилится. Температура будет подниматься немного быстрее и днем ​​столбики термометров будут показывать 19-24 градуса. На взморье будет прохладнее, около 16-18 градусов.

В понедельник дождя по-прежнему не ожидается. Ночью температура будет выше - от 6 до 11 градусов, а днем ​​19-24 градуса.

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