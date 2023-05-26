Генпрокурор: епархия должна была знать о расследовании в отношении священника

Вильнюсская епархия должна была знать о ранее проводившемся досудебном расследовании в отношении католического священника Кястутиса Паликши, сообщила Генеральный прокуратур Литвы Нида Грунскене.

После того, как портал Delfi сообщил о том, что канцлер Вильнюсской епархии, священник К. Паликша получил штраф за хранение материалов порнографического содержания, а также после публикации заявлений молодого человека о его возможных сексуальных связях с упомянутым ксендзом в период несовершеннолетия молодого человека, генеральный викарий епархии, епископ Арунас Понишкайтис утверждал, что епархия ничего об этом не знала. По словам священнослужителя, в епархии знали только о том, что у К. Паликши был имущественный спор.

В пятницу генеральный прокурор Н. Грунскене заверила, что прокуратура не была обязана в данном случае уведомить епархию о проведенном расследовании. Тем не менее, генпрокурор заявила, что, учитывая, что в ходе расследования в отношении К. Паликши проводились обыски, епархия должна была знать о расследовании.

"При обыске в доме ксендза (...) присутствовал и представитель епархии, поэтому в данном случае мы делаем вывод, что они знали, по крайней мере, должны были знать о проводимом досудебном расследовании, поскольку до начала проведения обыска предъявляется постановление суда о производстве обыска, в котором указывается, по какому преступлению, в чем подозревается, по какому преступлению производится обыск на рабочем месте", – рассказала Н. Грунскене.

Церковь начала внутреннее расследование в связи с действиями К. Паликши, он сам отстранился от всех обязанностей в церкви. Правда, обвинения в свой адрес священнослужитель отрицает.

Delfi в четверг опубликовал заявления 19-летнего юноши о том, что он, будучи 15-летним подростком, состоял в интимной связи с канцлером Архиепархия Вильнюса К. Паликшей, за что, по словам молодого человека, получал от священника деньги.

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