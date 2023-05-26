Глава МИД Литвы: Вильнюсский форум развенчивает миф о невозможности существования демократии в России

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, проходящий в Литве девятый Вильнюсский российский форум, встречающаяся здесь российская оппозиция и плюрализм мнений развенчивают миф о том, что демократия в Москве невозможна.

"Участвуют люди, (...) которым иногда, возможно, трудно даже и руки друг другу пожать. Но здесь, на Вильнюсском форуме, мы этого не боимся, потому что одна из осей форума — это именно демократия", — сказал Г. Ландсбергис.

"У нас не один человек от российской оппозиции, а плюрализм мнений. Это развенчивает один из главных мифов о том, что демократии в России быть не может. Она действительно может быть и она очень ярко заявляет о себе на Вильнюсском форуме", – отметил министр иностранных дел Литвы.

Он подчеркнул, что после того, как Россия начала войну в Украине, Вильнюсский форум стал ареной для обсуждения, пожалуй, самых важных событий в мире.

"Мы не предполагали, что через 9 лет будем уже не просто в дружеской беседе, а в содержательной, существенной дискуссии о, наверное, самых важных событиях, происходящих в мире, потому что именно они и происходят в России, побужденные российским правительством. Прежде всего я говорю о незаконной российской войне в Украине", — отметил Г. Ландсбергис на пресс-конференции форума.

В этом году, так же, как и в прошлом, основное внимание во время обсуждений уделялось российской агрессии против Украины. Следует отметить и то, что на форуме обсуждались меры по усилению давления на преступный режим Кремля и лично В. Путина, тенденции развития России и стремительно ухудшающаяся ситуация с правами человека в самой России.

"Угроза, исходящая от России при кремлевском режиме, сохраняется, пока этот режим у власти, никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому важно и впредь всесторонне помогать Украине, однако при этом мы хотим видеть активную оппозицию В. Путину не только за рубежом, но и в самой России, которая не только хочет, но и стремится к изменениям в российской политической системе. Только так может появиться реальная альтернатива путинскому режиму, чего мы не видим на данный момент", — заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В мероприятии принимают участие: критик Кремля, олигарх Михаил Ходорковский, российский оппозиционер Гарри Каспаров, глава правозащитной организации "Международный Мемориал", награжденной в прошлом году Нобелевской премией мира, Ян Рачинский и другие.

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