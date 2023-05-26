Консерваторы зарегистрировали проект о досрочных выборах в Сейм Литвы

Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) предлагают Сейму провести досрочные выборы 10 сентября.

Такой проект постановления зарегистрировал в пятницу лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, а свои подписи под документом поставила группа членов СО-ХДЛ – премьер-министр Ингрида Шимоните и староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

"Мы только что зарегистрировали постановление Сейма о досрочных выборах. Причины обнародования документа ясны – в связи со сложившейся ситуацией как в самоуправлении, так и в Сейме, и в государстве в целом, из-за вопросов, возникающих по всей политической системе", – прокомментировал в пятницу журналистам Г. Ландсбергис.

"Предлагаемая дата выборов – 10 сентября. Насчет голосования (относительно самих досрочных выборов – ELTA) решение еще не принято, у нас будет обсуждение во фракции, но рассматриваем июнь, либо в первую, либо вторую неделю июня", – добавил министр иностранных дел.

Согласно документу, парламент принимает решение о прекращении работы и организации новых выборов, "констатируя, что у общественности есть сомнения в прозрачности и обоснованности использования денежных средств, выделяемых на деятельность депутатов муниципальных советов, а также правового регулирования действующего порядка".

"(…) это негативно сказывается на доверии ко всем парламентским партиям и ко всем учреждениям политической власти", — отмечают инициаторы постановления и подчеркивают, что порочная система самоуправления дает основания для сомнения в легитимности всей политической системы.

Поэтому, как указано в тексте проекта, в целях "восстановления высочайшего стандарта прозрачности и политической подотчетности и мандата доверия граждан" Сейму следует объявить досрочные выборы.

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