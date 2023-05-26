После публикации на Delfi прокурор Кунигелис подал заявление об отставке

Генпрокуратура Литвы в пятницу сообщила, что прокурор Дайнюс Кунигелис подал заявление об отставке, после того как его отстранили от должности.

Генпрокуратура сообщила, что 25 мая по распоряжению генпрокурора Ниды Грунскене было начато расследование по 1 ч. 228 ст УК ЛР. В ходе расследования выяснят все обстоятельства, связанные с поведением Кунигелиса в отношении участника процесса (осужденного). Расследованием займется Служба спецрасследований.

В четверг были проведены первичные действия, прокурора отстранили с занимаемой должности.

По распоряжению генпрокурора было также начато внутреннее служебное расследование.

26 мая Кунигелис подал прошение об отставке с занимаемой должности. Стоит отметить, что появление такого заявления не останавливает расследование и не ограничивает возможность служебных взысканий или привлечения к другим формам ответственности.

Грунскене также распорядилась тщательно проверить расследование, начатое другим прокурором в деле о возможном насилии над осужденным, когда он был несовершеннолетним. Эта проверка не означает, что расследование по этому было возобновлено.

Решение о возобновлении расследования может быть принято только после проведения расследования.

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