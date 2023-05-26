Глава МИД: будь я на месте Шюгждинене, поступил бы иначе

По словам лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, будь он на месте бывшего министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене, он бы вернул денежные средства, выплаченные на деятельность члена совета, как это сделала ее коллега, министр финансов Гинтаре Скайсте. Однако политик не решается сказать, снизило бы такое решение возникшую напряженность, или нет.

"Наверное, в этой ситуации я мог бы сказать две вещи. Во-первых, на мой взгляд, это личное решение. Финансы – это личное решение. Во-вторых, могу сказать, что я бы вернул, если бы не смог ответить (по расходам – ELTA)", – сказал Г. Ландсбергис в программе Delfi TV "Redaktoriaus virtuvė" (Редакторская кухня).

Как признался Г. Ландсбергис, он не знает, помогло бы такое решение политика избежать политического кризиса в стране. Однако лидер консерваторов еще раз повторяет, что публичное "гильотирование" Ю. Шюгждинене было неверным.

"Возможно, я не могу сказать. Так произошло, сейчас такая ситуация, но это не меняет принципа – насморк не гильотинируют. И сейчас, если решено, что гильотина является обязательным способом лечения такого заболевания, то в таком случае все должны ответить на те же вопросы и применить, какая медицина и какие препараты должны применяться к остальным. И эти вопросы существуют по всем сферам", – подчеркнул он.

На фоне скандала, связанного с возможным злоупотреблением канцелярскими денежными средствами среди муниципальных политиков, председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил о перезагрузке всей политической системы. По его словам, последняя проблема касается не только министров, которые не могут обосновать свои расходы, но и всех политических партий. Поэтому Президиум СО-ХДЛ предложил Сейму провести новые выборы – в противном случае Правительство уйдет в отставку.

Первые сомнения в прозрачности тогдашнего министра возникли после того, как выяснилось, что Ю. Шюгждинене, работая в Каунасском самоуправлении, возможно, злоупотребляла средствами, выделенными на деятельность члена совета, и получила почти 14 тыс. евро. Несмотря на утверждения Ю. Шюгждинене о прозрачности использования средств и отчетности в соответствии с действующим в самоуправлении порядком, тем не менее политик приняла решение уйти в отставку из-за давления со стороны оппонентов.

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