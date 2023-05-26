Глава ассоциации Тадас Гудайтис отметил, что за время пенсионного накопления жители заработали 1,6 млрд. евро.

"Те кто копит, накопили больше, чем перевели", – сказал он.

По мере роста зарплат и инфляции растет и аппетит жителей, они хотели бы получать большую пенсию - "скандинавскую". На втором месте - немецкая пенсия (42%), далее идут США и Канада (17%).

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"1 из 10 говорил, что его удовлетворяет литовская пенсия", – перечислил он результаты опроса жителей.

В Скандинавии пенсия составляет 70% средней зарплаты, а у нас 45%.

В этом году средняя пенсия в Швеции составила 1303 евро, в Германии 1152 евро, в США - 1827 евро, а в Литве - 539,6 евро.

"У скандинавов пенсия большая потому, что состоит из трех элементов: человека, государства и работодателя. Нам не хватает элемента работодателя", – сказал Гудайтис.

Скандинавы не только откладывают из своей зарплаты, но за них откладывает и работодатель.

Сейчас в Литве работодатели могут переводить за работника деньги в фонды II и III ступени, но этого, по словам эксперта, недостаточно.

По словам Гудайтиса, к шведской пенсии нас могли бы приблизить следующие шаги:
• масштабное соглашение по коррекции пенсионной модели в Литве, включая составляющую работодателей в накоплении;
• появление привлекательной для работодателей модели накопления, например, более активная роль профсоюзов;
• коррекция законов, которая сейчас не позволяет перевести в Литву накопления из зарубежных профессиональных фондов.

По данным Государственного агентства данных, в конце 2022 г. в Литве пенсию хотя бы одного вида получали 882 100 человек.

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