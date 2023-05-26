Коронавирус в Литве: 61 новый случай, летальные исходы не зафиксированы

За прошлые сутки в Литве выявлен 61 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 10 человек, летальные исходы не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 1 289 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 680 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 246. За сутки госпитализированы 6 пациентов, в больницах заняты 64 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 30,3. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 57.

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