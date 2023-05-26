Ассоциация банков: Литва рискует заработать себе репутацию серой зоны ЕС

Обеспокоенная заметно возросшими масштабами уклонения и обхода международных санкций, Ассоциация банков Литвы (АБЛ) в четверг обратилась к Правительству, Министерству иностранных дел и Центробанку Литвы. АБЛ предлагает компаниям и ответственным учреждениям сплотиться ради обеспечения международных обязательств и недопущения нанесения стране репутационного ущерба.

"Несмотря на то, что национальные законодательные акты четко определяют обязанность всех физических и юридических лиц соблюдать и осуществлять международные санкции, за последний год значительно участились случаи уклонения от них или их обхода. Мы также выделяемся и как страна, в которой существенно растет реэкспорт, связанный с российским и белорусским рынками. Это представляет репутационную угрозу для Литвы, ее национальных институтов и отдельных секторов бизнеса", – сказала президент АБЛ д-р Эйвиле Чипкуте.

Как показала оценка изменений экспорта, проведенная на основе открытой информации Государственного агентства данных, за последний год изменились пути товаров двойного назначения и санкционных товаров через Литву. По сравнению с 2022 г. и первым кварталом 2023 г. экспорт в Россию значительно сократился, однако в Кыргызстан, Казахстан и Армению – вырос.

Подобные тенденции характерны для всего литовского экспорта с начала российского вторжения в Украину.

За тот же период экспорт из Литвы в Кыргызстан вырос в 19,3 раза, Армению – в 10 раз, Сакартвело – в 3 раза, в Казахстан – в 1,6 раза, в Таджикистан – в 1,4 раза. В течение года также вырос экспорт в Узбекистан (на 86 проц.), Азербайджан (на 74 проц.), Турцию (на 63 проц.), Сербию (на 57 проц.), Молдову (на 32 проц.) и Объединенные Арабские Эмираты (на 25 проц.).

В подавляющем большинстве случаев указанные товары реэкспортируются из-за рубежа через нашу страну. АБЛ отмечает, что таким образом Литва рискует заработать себе репутацию серой зоны Евросоюза, чьи хозяйствующие субъекты посредничают или напрямую транспортируют товары в дружественные агрессорам государства, а через них — возможно, в Россию и Беларусь.

Ассоциация также обращает внимание и на то, что обязанности и ответственность при реализации санкций в настоящее время связаны исключительно с финансовыми учреждениями. Они контролируют платежи и стремятся выявить возможные случаи уклонения от санкций и предотвратить их — например, путем прекращения определенных платежных операций клиентов, запроса дополнительной информации и документов.

Однако одними лишь этими меры объективно нельзя предотвратить схемы обхода санкций в сфере импорта и экспорта. Не контролируя участие субъектов предпринимательства в этих схемах, Литва создает геополитическую угрозу. Кроме того, процедуры финансовых учреждений зачастую неверно понимаются представителями бизнеса. Бывают ситуации, когда у них нет информации о перевозимых товарах и их конечном использовании, либо они ее скрывают или уклоняются от предоставления, возможно, подделывают документы.

В целях повышения эффективности реализации международных санкций, Ассоциация банков Литвы предлагает ответственным учреждениям: постоянно отслеживать тенденции импорта, экспорта, транзита подсанкционных товаров через Литву и ввести национальные меры регулирования и/или внести предложения по мерам ЕС по предотвращению обхода (уклонения от) международных санкций; выделить дополнительные ресурсы для усиления механизмов надзора за соблюдением международных санкций хозяйствующими субъектами; обеспечить надлежащее информирование и непрерывное обучение хозяйствующих субъектов по вопросам международных санкций, их значении и обязательствах по соблюдению; инициировать межведомственный формат встреч высокого уровня по теме обхода (уклонения от) санкций.

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