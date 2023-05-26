Синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

В пятницу погоду в Литве обусловит зона высокого давления.

Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Будет дуть западный ветер скоростью 15–17 м/с. В большинстве районов будет 19–24 градусов тепла, только у моря ожидается 16–18 градусов.

В субботу погоду также обусловит антициклон. Ожидается ясная погода, лишь днем возможно в небе появятся отдельные облака. Без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра 7–12 м/с. Ночью будет 3–8 градусов тепла. В Жемайтии местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–2 градусов.

В воскресенье ситуация почти не изменится. Будет ясно и без осадков. Днем будет дуть юго-западный, западный ветер, скорость ветра 7–12 м/с. Утром будет 4–9 градусов тепла. Местами на поверхности почвы еще ожидаются заморозки до 2 градусов. После обеда будет 19–24, у моря 16–18 градусов тепла.

По нынешним данным, в начале следующей недели осадков не ожидается. И по ночам и днем будет теплее.

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