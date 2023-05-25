Кошмарная ночь иностранца в Литве: после избиения он был ограблен

В 4 ч. утра на ул. В.Петарё иностранца (2002 г.р.) жестоко избили двое с виду знакомых мужчин и забрали у него деньги и телефон.

Пострадавший иностранец сказал, что ему нанесли не меньше 30 ударов руками и ногами в разные части тела. Один из истязателей выхватил из рук телефон и забрал упавший на землю кошелек, в котором было 400 евро. Пострадавший оценил ущерб в 600 евро.

Полиция задержала двоих подозреваемых: одному 22, другому - 17 лет.

У 22-летнего в кошельке полиция обнаружила пакет с кристаллами белого цвета. Подозревают, что это наркотики.

Начато расследование по факту ограбления и незаконного хранения наркотических веществ.

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