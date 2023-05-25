Самые большие зарплаты в апреле: почти 36 000 евро, в списке и компания, попавшая под санкции

57 компаний в Литве в апреле платили зарплаты больше 10 000 евро, таковы данные "Содры". Одна компания выплатила своим работникам в среднем почти по 36 000 евро.

Согласно данным "Содры" за апрель 2023 г., Delfi составил TOP-10 компаний, плативших такие зарплаты.

Самые большие зарплаты в апреле выплатил вильнюсский филиал компании AMIC Energy Management GmbH. 10 ее работников в среднем получили почти по 36 000 евро "на бумаге".

В список попала и еще одна компания, связанная с Amic Lietuva, - ее 5 работников в апреле получили по 19 600 евро "на бумаге". Эти две компании в Литве связаны с арендой АЗС Viada.

На втором месте - компания VMware International Marketing Limited, 6 работников которой в апреле получили по 22 000 евро "на бумаге".

Далее идет стартап по продажам криптовалюты Humbility - 28 работников которого за месяц в среднем заработали по 20 100 евро.

На четвертом месте – филиал Eurovia CS, a.s. в Литве. Его 5 работников в среднем получили по 19 800 евро.

На пятом месте уже упоминавшаяся Amic Lietuva.

Далее идет компания Rotogran, 6 работников которой в среднем получили по 19 400 евро.

На седьмом месте – находящаяся под санкциями компания российского капитала Borjomi - IDS Borjomi Europe, ее 11 работников в среднем в апреле получили по 18 6900 евро. По данным СРФП, акции литовской компании заморожены. 60% акций IDS Borjomi International принадлежат российскому консорциуму Alfa, находящемуся под санкциями.

Далее идет отделение американской компании - Apple Lithuania, ее 4 работника в апреле в среднем получили по 18 255 евро.

Клайпедская Limarko laivininkystės kompanija своим 112 работникам заплатила в среднем по 17 247 евро.

на последнем месте - компания Saria. Ее 6 работников в среднем получили по 16 876 евро.

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