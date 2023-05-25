Литовская клубника уже появилась на прилавках: как отличить от греческой

Семья Вилмы Самене из Паневежского района, реализующая продукцию под брендом Karsakiškio ūkis, уверяет, что можно жить за счет нескольких гектаров.

"Dali - ранний сорт, уже собираем ягоды Azija. У нас две теплицы по 5 соток. Потом, если погода будет хорошая, начнем сбор урожая в полях. Там у нас 80 соток, сейчас мы засадили еще 1,5 га", – рассказала Вилма Самене, торгующая клубникой на центральном рынке в Паневежисе.

Это хозяйство принадлежит родителям и детям.

У них есть 2,5 га своей земли, еще 3 - арендуют, столько земли надо для смены полей, клубнику на одном и том же месте можно выращивать с перерывом в 2-3 года, иначе начнутся болезни. Работают в хозяйстве только семья Вилмы, а также ее сына и дочери. У сына рядом есть свое хозяйство – 10 га орешника и 40 соток клубники.

"Молодежь берет большие площади. Сын - доктор наук, по выходным планирует приезжать в деревню, а вернутся намерен, когда все будет давать урожай, будет больше прибыли. У дочери свое хозяйство в бабушкиной усадьбе. Я думаю, это нормальный путь, когда вместе работает несколько семей. Даже фермеры, совершенно чужие люди, кооперируются по 2-3 семьи", – сказала она, заметив, что в таком случае есть кому подменить.

Раньше семья выращивала овощи, но это был очень тяжелый труд.

"Мы выращиваем овощи в парниках, но, когда начинаются ягоды, об овощах забываем, нужно много рабочих рук, правда, я и сейчас еще продаю салат", – рассказала она.

Цены на клубнику напоминают прошлогодние. Сначала килограмм стоил 12 евро, потом 10 евро. Когда появится клубника на полях, цена опустится до 8 евро. В прошлом году в разгар сезона цена была 3,5–4 евро.

"Цены будут зависеть от погоды, поскольку заморозки уничтожили первые цветы", - сказала Вилма.

На ягодах остаются вмятины от пальцев срывающих их. Это нормально. На греческих эти следы ярче выражены, они видны невооруженным глазом.

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