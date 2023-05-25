В Мариямпольском, Вилкавишском и Кайшядорском районах пройдут военные учения

С пятницы по 2 июня в Мариямпольском, Вилкавишкском и Кайшядорском районах, а также в Паломенском и Гудиенском староствах пройдут оценочно-тактические полевые учения рот пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк) пехотного батальона им. великого князя литовского Альгирдаса, сообщают Вооруженные силы Литвы (ВСЛ).

Согласно пресс-релизу, в ходе учений военнослужащие будут выполнять тактические задачи, такие как оборонительные действия в населенном пункте, с целью обороны и удержания обозначенной местности. На дорогах будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, будет вестись патрулирование в населенных пунктах в целях охраны и контроля обозначенной территории. Военнослужащие будут обучаться в сотрудничестве с патрулями Военной полиции, разведывательными подразделениями и кинологами Службы общественной безопасности.

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Так же будут выполняться и другие задачи: от патрулирования, разведки маршрутов и объектов, оборудования блокпостов до подготовки засад и тактических медицинских мероприятий на поле боя. Цель учений – оценка способности подразделений роты действовать в населенном пункте, а также отработка военнослужащими навыков взаимодействия с гражданской средой.

Отрабатываемые в ходе учений действия окажут минимальное воздействие на жителей, тем не менее возможны ограничения скорости для обеспечения безопасности учений. Во время учений будут использоваться имитационные боеприпасы, дымовые шашки, вооруженные бойцы будут передвигаться по районам как пешком, так и на БМП Vilkas (Волк), также в операциях примет участие вертолет ВВС Литвы. Учения во всех районах будут проводиться непрерывно – как в светлое, так и в темное время суток, но с 22.00 час. до 07.00 час. не будут использоваться шумные средства.

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