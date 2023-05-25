Жуткая находка в Вильнюсе: пожарные поднялись на 12 этаж и обнаружили тело человека

За помощью в Вильнюсскую полицию обратился мужчина, который не мог связаться с больным отцом и попасть к нему в дом.

24 мая мужчина сообщил полиции, что уже два дня не может попасть в квартиру больного отца на ул. С.Нерес, в Вильнюсе. Двери ему никто не открывает, в замке ключ.

Полиция вызвала пожарных-спасателей. Пожарные по лестнице забрались на 12-й этаж. Они попали в квартиру через окно. В квартире обнаружили тело 53-летнего мужчины. На теле следов насилия не обнаружено.

Подозревают, что мужчина скончался из-за проблем со здоровьем.

Обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция.

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