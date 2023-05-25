Предано огласке письмо попавшего в скандальную историю священника

Ксендз, канцлер Вильнюсской епархии и резидент прихода Кястутис Паликша, осужденный за хранение детской порнографии, обратился к священникам. В письме, которое получил Delfi.lt, Паликша пытается убедить других ксендзов, что все это клевета.

Письмо Паликша с разослал всем священником с рабочей электронной почты в четверг утром и указал, что письмо личное.

"Сегодня утром появилась публикация обо мне, которая сильно расходится с реальностью, – пишет священник. – Вам, как духовным лицам, я хотел бы сказать, что эта клевета и ложь меня значительно сближают с оклеветанным Иисусом, нашим дорогим Искупителем. Что может быть для человека лучше, чем следовать путем оклеветанного, судимого, оплеванного Иисуса!"

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После публикации на Delfi.lt о сексуальных отношениях с несовершеннолетним лицом Паликша решил подать в отставку. В письме священникам он отметил, что как бы там ни было "многие люди будут руководствоваться ложными заявлениями".

"Но Вы будьте смелыми – Господь – Правда – победили мир, – писал Паликша. – Не все, что выдают за правду, есть правда".

В своем письме он поблагодарил других священников за сотрудничество в разных пасторальных вопросах.

"Каждый раз, когда я встречал Вас, я радовался широте и глубине Божьей милости: какие разные Его ксендзы, но все так или иначе участвуют в общей миссии Церкви. Пусь Бог будет в наших сердцах! Давайте будем оставаться веселыми и смелыми!" – писал Паликша.

Он пишет, что был оклеветан, но на вопрос Delfi, за что с ним так поступили, священник не ответил.

Delfi в четверг публиковал интервью с воспитанником дома опеки Мантасом, который рассказал, что познакомился в Паликшей в 15 лет и постоянно с ним общался на протяжении двух лет. Между ними были и половые отношения – не только по обоюдному согласию, но и насильственного характера. За молчание, по словам молодого человека, священник давал ему деньги. Полиция проводила расследование по этому делу, но потом прекратила его. Священника осудили только за хранение детской порнографии.

Мантаса, рассказавшего о своей связи с ксендзом, осудили за кражу у Паликши. Он перевел себе со счета священника 7000 евро. Он сказал, что так хотел отомстить ксендзу, разрушившему его жизнь.

"Хочу сказать, что обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего расследовала прокуратура, его прекратили, поскольку обвинения не подтвердились, а это его сообщение я расцениваю как месть за то, что я сообщил полиции о краже", – писал Delfi Паликша.

Вильнюсская епархия 25 мая сообщила, что выясняет ситуацию и попросит правоохрану представить материалы по этому делу.

"До сих пор мы не получали этой информации", – сказано в сообщении.

"В соответствии с Кодексом канонического права и другими церковными документами, когда поступает информация о недолжном отношении священника с уязвимыми лицами, Церковь оценивает информацию, проводит расследование. Священник Паликша сегодня утром сообщил, что уходит со всех должностей в Церкви и утверждает, что многие вещи в публикации - ложь и не соответствуют реальности. Архиепископ принял его заявление об отстранении на время расследования. Церковь сообщит о его результатах", – сказано в сообщении.

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