Начинается ежегодная акция: у ж/д переездов и переходов будут дежурить сотрудники полиции и представители ЛЖД

Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги – ЛЖД) совместно с Департаментом полиции объявляют уже ставшую традиционной акцию безопасного поведения на железнодорожных переездах и переходах. По словам организаторов, цель этой акции – привлечь внимание к опасностям на железной дороге и напомнить автомобилистам, велосипедистам и пешеходам основные правила безопасного пересечения железнодорожных путей на переезде.

ЛЖД подчеркивают, что во время проведения акции у железнодорожных переездов и переходов будут дежурить сотрудники полиции и представители ЛЖД, которые напомнят гражданам, что самое главное на железнодорожном переезде – не терять бдительность.

"Железнодорожная безопасность является одним из основных приоритетов управляющего железнодорожной инфраструктурой, поэтому мы не только повышаем безопасность самих переездов за счет их модернизации, обновления систем оповещения, но и повышаем сознательность населения, активно распространяем информацию о безопасном поведении на железной дороге. Акция за безопасное поведение на железнодорожных переездах – одно из просветительских мероприятий этого года, которое напомнит тем, кто пересекает железную дорогу, что за безопасное пересечение ответственность несут водители и пешеходы", – говорит врио генерального директора компании LTG Infra, управляющей сетью железных дорог страны, Рута Якубаускене.

"На литовских железнодорожных переездах ежегодно фиксируется 2000 и более различных нарушений Правил дорожного движения, связанных с ненадлежащими действиями пользователей переездов. В год на переездах происходит около 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают или получают тяжелые травмы 1-3 человека. Практически все дорожно-транспортные происшествия на территории железной дороги происходят из-за невнимательности или неосторожного поведения людей, поэтому крайне важно повышать сознательность граждан, обращать внимание и напоминать им о правилах безопасного поведения ", – отметила начальник 1-го отдела Департамента дорожной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Инга Шаблинскене.

Следует отметить, что в целях предотвращения небезопасных действий, представляющих личную угрозу и угрозу железнодорожному движению в целом, в этом месяце Сейм принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за пересечение железнодорожного пути в не отведенных для этого местах, за проезд через перекрестки без соблюдения правил и иные нарушения. Например, минимальный размер штрафа за нахождение в опасной зоне железной дороги без такого права повышены с 90 до 140 евро, а размер штрафа за проезд через переезды без соблюдения правил составит 360-560 евро.

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