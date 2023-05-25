Подписано соглашение о развитии Литовской оборонной промышленности: мы должны дать четкий сигнал

В четверг четыре члена правительства подписали соглашение о развитии Литовской оборонно-охранной промышленности на период с 2023 по 2027 г.

Соглашение предусматривает повышение конкурентоспособности оборонно-охранной промышленности, стимулирование инвестиций в этот сектор и экспорт продукции литовских производителей.

"Долгое время оборонная промышленность в Литве сталкивалась со многими препятствиями и регулировалась самыми различными ведомствами, поэтому мы здесь вчетвером и стоим, потому что в сферах всех министерств либо есть какое-то регулирование, которые необходимо либерализовать, либо каждое ведомство может предоставить больше возможностей", — подписывая документ сказала экономист и министр инноваций Аушрине Армонайте, добавив, что будут прилагаться все усилия по привлечению иностранных инвесторов к развитию сектора оборонной промышленности.

Перед тем, как подписать документ об основных направлениях развития оборонной промышленности, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что подписание этого документа должно стать очень четким сигналом прежде всего союзникам Литвы.

"Потому что мы четко понимаем, что, несмотря на усилия и успех украинцев, в который мы верим и ожидаем в их борьбе с оккупантами, все равно в будущем мы будем жить в гораздо более небезопасные времена. В связи с этим мы должны дать четкий сигнал оборонной промышленности и тем, кто хочет инвестировать в Литву, что отношение Литвы к своей обороне и своей безопасности будет очень серьезным и это не просто разовое привлечение внимания, это —новая стратегия и новый взгляд на наш регион", — сказал Г. Ландсбергис.

"Это соглашение – еще более широкое открытие окна возможностей для нашей промышленности. Речь идет, если не ошибаюсь, о 13 проектных направлениях— не только лазеры, оптика, но и новые, дополнительные направления — например, искусственный интеллект. Это сферы, без которых ни современное, ни будущее ведение войны невозможны", —озвучил приоритетные направления оборонной промышленности министр обороны Арвидас Анушаускас.

Между тем, министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что подписанное министерствами соглашение в будущем позволит упростить и ускорить принятие решений в сфере обороны.

"Я думаю, что мы продолжим движение вперед для упрощения порядка, потому что бюрократические вещи все время являются дополнительным бременем. И когда речь идет об обороне, мне кажется, мы должны говорить о быстрых, эффективных процессах, и в этом направлении продолжим движение", – отметила А. Билотайте.

В соответствии с соглашением ожидается, что для реализации международных обязательств и обеспечения нужд системы обороны края и Литовской армии, расходы Литвы на оборону в 2023-2027 гг. должно составить не менее 2,5 проц. ВВП, из которых не менее 20 проц. пойдет на модернизацию вооруженных сил, включая стимулирование инноваций в сфере обороны и безопасности.

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