Мэр Каунаса о консерваторах, вернувших часть использованных денег: если не украли – возвращать не надо

В ответ на решение некоторых консерваторов вернуть часть денежных средств, выделенных на деятельность члена совета, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис заявляет, что если эти деньги не были украдены, то нет необходимости возвращать их самоуправлению, сообщает портал LRT.

"Если не украли, то возвращать не нужно. Лучше бы пожертвовали эти деньги на благотворительность или просто на Церковь. В последние годы Каунас выделяет действительно немало денежных средств на освещение и ремонт храмов в городе", — говорит В. Матийошайтис, которого цитирует портал LRT.

"(Денежные средства – ELTA) были выплачены членам совета согласно порядку, принятому еще при мэре Купчинскасе, в ​​2011 году. Он аналогично действует даже в Европарламенте", – также подчеркивает мэр.

Согласно обнародованным отчетам об использовании денежных средств, выделенных на деятельность членов совета за период с 2019 по 2023 гг., мэр Каунаса В. Матийошайтис за последний срок своего пребывания на посту потратил максимальную сумму – более 43 тыс. евро. Из этих средств транспортные расходы мэра Каунаса составили более 30 тыс. евро.

ELTA напоминает, что после начатого общественником Андрюсом Тапинасом расследования использования муниципальных средств в самоуправлениях Литвы, Служба специальных расследований (ССР) начала досудебные расследования в Нерингском, Мажейкяйском, Шилутском, Пагегяйском и Шяуляйском самоуправлениях.

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